Myles Garrett de los Browns advierte al mariscal de campo de los Bengals, Joe Burrow, antes de la final

marrones de cleveland El cazamariscales superestrella Myles Garrett quiere conseguir el récord de capturas por cualquier medio necesario contra Joe Burrow y los Cincinnati Bengals en la Semana 18.

después de ser retenido sin saco contra el Acereros de Pittsburgh la semana pasada, Garrett buscará el mariscal de campo de los Bengals, Joe Burrow, el domingo. Sólo necesita un saco para preparar el NFL récord de una sola temporada, que actualmente se sitúa en 22,5. Lo llevan a cabo conjuntamente TJ Watt y Michael Strahan.

A Garrett no le importa cómo ocurre el despido. Sólo quiere hacer el trabajo.

«Todos cuentan. Así que no me importa si hago que su (improperio) salga de los límites». garrett dijo. «Como sea que lo atrapen, lo atraparán».

Burrow ha sido capturado por Garrett 12 veces, la mayor cantidad para cualquier mariscal de campo en la carrera de Garrett. Ese total está empatado con el rival de la AFC Norte, Lamar Jackson. Garrett era muy consciente de que Burrow encabezaba esa lista.

«Absolutamente. He visto su cara en el suelo mirándome y diciendo ‘hola Myles’ y ‘hola Joe’ demasiadas veces», dijo Garrett. «Así que sí, pensé que estaría en la cima».

Joe Burrow no está preocupado por la persecución de sacos de Myles Garrett

Tanto los Browns como los Bengals han sido eliminados de la postemporada. Pero el foco sigue siendo ganar para ambos lados mientras intentan generar algo de impulso para la próxima temporada. Burrow no planea hacer nada específico para evitar ser el despido récord para Garret.

«Sí, ciertamente no voy a compensar demasiado de ninguna manera». madriguera dijo. «No voy a hacer todo lo posible para no dejarle conseguir el récord. Y tampoco voy a hacer todo lo posible para dejarle conseguir el récord. Voy a ir a jugar al fútbol».

«Habrá situaciones en las que una captura es el mejor de los malos resultados de esa jugada, y tal vez tome una. Y habrá otras situaciones en las que estoy a punto de ser capturado y necesito desperdiciarlo en esa situación. Es un juego tan situacional que no creo que puedas pensar de una manera u otra. Cada jugada es muy diferente».

El DE de los Browns, Myles Garrett, se mantiene confiado

Los Steelers tenían un plan de juego claro para neutralizar a Garrett y evitar que rompiera el récord contra ellos. Sin embargo, Garrett sintió que centrarse en él tenía un costo.

«Hasta cierto punto, siento que estaban más preocupados por mantenerme alejado de Aaron (Rodgers) que, ya sabes, por conseguir la victoria, y creo que eso fue lo que les molestó». garrett dijo.

Garrett ahora tiene una oportunidad más de batir el récord. Está seguro de que lo conseguirá.

«Mi confianza no ha flaqueado. Estoy completamente seguro de que sucederá, así que estoy bien», dijo Garrett.

Garrett ha sido lidiar con una lesión en la cadera esta semana. Dijo que es algo por lo que ha estado luchando esta temporada, pero no espera que le afecte demasiado contra los Bengals. Garrett registró dos capturas cuando los equipos se enfrentaron en la Semana 1.