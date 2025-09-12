Myles Garrett de Browns descarta la guerra de palabras con Derrick Henry

Cleveland Browns Safety Grant Delpit agitó la olla con sus comentarios sobre el corredor de Baltimore Ravens, Derrick Henry, pero Myles Garrett no está interesado en agregar al drama.

Se le preguntó a Delpit esta semana sobre la dificultad de derribar El Henry de 6 pies 3 pulgadas y 250 libras, que retumbó para 169 yardas la semana pasada contra el Bills de búfalo.

«No es difícil», dijo Delpit.

Henry escuchó el comentario de Delpit y respondió durante su disponibilidad de medios Más tarde en el día.

«Tenía una cita», dijo Henry. «Veremos el domingo».

Como líder veterano de la defensa de los Browns, Garrett ofreció una respuesta más estable. El ex jugador defensivo del año prefiere dejar que su desempeño hable.

«Tenemos que salir y probarlo. Hablar es barato», Garrett dijo. «Quiero decir, es un jugador infernal. Es un talento del Salón de la Fama, pero tengo que salir y tener a nuestros muchachos de regreso. Así que lo apoyaremos de la mejor manera que podamos, y eso es frenándolo y deteniendo el juego de carrera y anulando sus mejores talentos lo mejor que podamos».

Los Browns enfrentan el desafío contra el ataque apresurado de los Ravens

Los Ravens dejaron caer su primer partido de manera aplastante a los Bills, que irrumpieron con un regreso del cuarto trimestre. Pero durante la mayor parte del enfrentamiento, el ataque apresurado de Baltimore parecía casi imparable, liderado por Henry y mariscal de campo Lamar Jackson.

Baltimore acumuló 432 yardas de ofensiva, incluidos 238 en el suelo. Jackson agregó 70 yardas por tierra y entregó un puñado de escapes en el campo que solo él puede hacer.

«Solo existe la imprevisibilidad inherente sobre lo que va a hacer con ese atletismo. Qué tan pronto va a revisar qué agujeros y en qué medida se mantendrá detrás de la línea», dijo Garrett. «¿Va a lanzarlo o va a hacer como lo hizo contra los billetes (búfalo) y correr siete yardas, obtener 19 yardas y simplemente no lo sabes».

La estrella de los Browns, Myles Garrett, consciente del estado de abajo

Los Browns se dirigen a Baltimore como Muy significativo perdedor. Hasta el viernes, Baltimore figura como un favorito de 11.5 puntos. Garrett admitió que es algo en lo que ha mantenido su atención y está motivado.

«Fueron 12.5, la última vez que revisé», dijo Garrett cuando se le preguntó sobre la propagación. «Eso definitivamente me recuerda cuando trabajamos durante toda la semana».

Otros Browns también han expresado sus sentimientos sobre el juego que se ve como un posible reventón.

«Definitivamente es una falta de respeto, pero solo tenemos que ir allí y cuidar de los negocios, independientemente de lo que la gente pueda pensar y a quién tienen ganando o perder el juego», dijo el esquinero de Browns Pro Bowl, Denzel Ward. «Tenemos que entrar e intentar superar las probabilidades. Nos pusieron contra las probabilidades, tenemos que entrar allí e intentar vencerlo».

Los Browns y los cuervos tienen dividir los últimos seis enfrentamientosGanar tres cada uno. Cleveland ganó el primer enfrentamiento la temporada pasada entre los enemigos del Norte de la AFC a pesar de ser un desvalido de 7.5 puntos en casa.