Myanmar concede amnistía a 6.186 presos en conmemoración del 78º Día de la Independencia, sin incluir a Aung San Suu Kyi

Naipyidó, Viva – Militar Birmania los poderosos dijeron haber dado amnistía a 6.186 prisioneros, incluidos 52 extranjeros, para conmemorar el 78º aniversario de la independencia de Myanmar del dominio británico.

Entre los detenidos que serán liberados se encuentra un ex ministro de Información que fue detenido por criticar al gobierno militar, según informes de los medios locales.

El líder democrático de Myanmar, Aung San Suu KyiNo se cree que esté entre los que concedieron la amnistía.

Myanmar se encuentra actualmente en el proceso de elecciones generales de varias etapas que comenzaron el 28 de diciembre, las primeras elecciones desde el golpe que derrocó y encarceló a Suu Kyi. Sin embargo, los principales partidos prodemocracia, incluido el partido de Suu Kyi, quedaron excluidos.

La comunidad internacional criticó ampliamente las elecciones como un intento de los militares de legitimar su gobierno y al mismo tiempo reforzar su control del poder.

Según la comisión electoral general (KPU) nombrada por los militares, el Partido Unidos, Solidaridad y Desarrollo, respaldado por los militares, estaba por delante en las primeras etapas de las elecciones celebradas la semana pasada.

Las elecciones de Myanmar se llevarán a cabo en tres fases hasta el 25 de enero y se espera que los resultados finales se anuncien a finales de este mes. (Hormiga)