Myanmar celebra segunda ronda de elecciones en medio del conflicto armado







Myanmar reanudó la votación el domingo en la segunda vuelta de su primera elecciones generales en cinco años, ampliando las encuestas a municipios adicionales, incluidas algunas áreas afectadas por la guerra civil entre el gobierno militar y sus oponentes armados. Los colegios electorales abrieron a las 6 am hora local en 100 municipios de todo el país, incluidas partes de las regiones de Sagaing, Magway, Mandalay, Bago y Tanintharyi, así como los estados de Mon, Shan, Kachin, Kayah y Kayin. Muchas de esas áreas han sufrido enfrentamientos en los últimos meses o permanecen bajo seguridad reforzada, lo que subraya los riesgos que rodean la votación. Las elecciones se celebran en tres fases debido a los conflictos armados.

La primera ronda tuvo lugar el 28 de diciembre en 102 de los 330 municipios del país, seguida de la segunda fase el domingo. La ronda final está prevista para el 25 de enero, aunque 65 municipios no participarán debido a los enfrentamientos. Myanmar tiene una legislatura nacional bicameral, con un total de 664 escaños.

El partido con una mayoría parlamentaria combinada puede elegir al nuevo presidente, quien puede nombrar un gabinete y formar un nuevo gobierno. Los militares reciben automáticamente el 25 por ciento de los escaños en cada cámara según la Constitución.

Los críticos dicen que las elecciones organizadas por el gobierno militar no son libres ni justas y son un esfuerzo de los militares para legitimar su gobierno después de arrebatar el poder al gobierno electo de Aung San Suu Kyi en febrero de 2021. El domingo por la mañana, la gente de Yangon, la ciudad más grande del país, y Mandalay, la segunda más grande, emitían sus votos en escuelas secundarias, edificios gubernamentales y edificios religiosos. Si bien más de 4.800 candidatos de 57 partidos compiten por escaños en las legislaturas nacionales y regionales, sólo seis partidos compiten a nivel nacional con la posibilidad de ganar influencia política en el parlamento.

La primera fase dejó a la Unión Solidaridad y Partido del Desarrolloo el USDP, en una posición dominante, ganando casi el 90% de los escaños disputados en esa fase en Pyithu Hluttaw, la cámara baja del parlamento. También obtuvo la mayoría de escaños en las legislaturas regionales. El gobierno militar afirmó que más de 6 millones de personas, «alrededor del 52% de los más de 11 millones de votantes elegibles en la primera fase de las elecciones», votaron, calificando la participación como un éxito decisivo.

Suu Kyi, la exlíder de Myanmar de 80 años, y su partido no participan en las elecciones. Está cumpliendo una condena de 27 años de prisión por cargos ampliamente considerados espurios y políticamente motivados. Su partido, la Liga Nacional para la Democracia, se disolvió en 2023 tras negarse a registrarse bajo las nuevas normas militares. Otros partidos también se negaron a registrarse o se negaron a postularse en condiciones que consideran injustas, mientras que grupos de oposición han pedido un boicot de los votantes.

Tom Andrews, relator especial que trabaja con la oficina de derechos humanos de la ONU, instó el jueves a la comunidad internacional a rechazar lo que llamó una «elección falsa», diciendo que la primera ronda expuso coerción, violencia y exclusión política.

«No se pueden celebrar elecciones libres, justas y creíbles cuando miles de presos políticos están tras las rejas, partidos de oposición creíbles han sido disueltos, periodistas amordazados y libertades fundamentales aplastadas», afirmó Andrews.

Según la Asociación de Asistencia a Presos Políticos, que lleva recuentos detallados de detenciones y bajas relacionadas con los conflictos políticos del país, más de 22.000 personas están detenidas por delitos políticos y más de 7.600 civiles han sido asesinados por fuerzas de seguridad desde 2021.

La toma del poder por parte del ejército desencadenó protestas pacíficas generalizadas que pronto estallaron en resistencia armada y el país cayó en una guerra civil. Una nueva Ley de Protección Electoral impone duras penas y restricciones para prácticamente todas las críticas públicas a las urnas. En los últimos meses, las autoridades han acusado a más de 330 personas en virtud de la nueva ley electoral por distribuir folletos o realizar actividades en línea.

No hubo informes de interferencia importante en las urnas el domingo por la mañana, aunque organizaciones de oposición y grupos de resistencia armada habían prometido perturbar el proceso electoral. Durante la primera fase, se informó de ataques en 11 de los 102 municipios donde se celebraban elecciones, según el gobierno militar.

