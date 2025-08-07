‘My Neighbor Totoro’ presenta obras de arte de marionetas para la producción teatral del Reino Unido

Figura del bosque

El Royal Shakespeare Company ha presentado la primera imagen oficial de la títere Totoro de Basil Twist de la galardonada adaptación en el escenario de «Mi vecino Totoro. « La sorprendente obra de arte captura la icónica escena de parada de autobús donde las hermanas Mei y Satsuki se encuentran con el querido espíritu forestal durante una tormenta.

Productor ejecutivo Joe Hisaishi y el RSC, colaborando con Nippon TV e improbable, lanzó las imágenes a medida que la producción continúa su carrera en el West End en el Teatro Gillian Lynne hasta marzo de 2026. La adaptación de Tom Morton-Smith de Miyazaki HayaoEl clásico animado de 1988 de 1988 rompió el récord de taquilla de un solo día de Barbican y obtuvo seis premios Olivier.

Victoria Chen interpreta a Mei junto a Ami Okumura Jones como Satsuki, con Phelim McDermott dirigiendo. La producción presenta la partitura icónica de Joe Hisaishi en New Orchestrations, el diseño de producción de Tom Pye y el conjunto único de títeres Kazego. La adaptación del escenario incluye la obra de arte de título dibujada a mano de Estudio ghibliToshio Suzuki.

Fútbol del sábado

Disney+ ha asegurado un contrato de tres años para transmitir Laliga partidos en el Reino Unido e Irlanda, a partir del 16 de agosto. El servicio ofrecerá fútbol español en vivo los sábados por la noche como parte de las suscripciones estándar, con clubes como Real Madrid, FC Barcelona y Atlético de Madrid.

El abridor de la temporada muestra Valencia CF que presenta a Real Sociedad en el estadio Mestalla. ESPN Proporcionará producción y comentarios, con Steve McManaman y Stewart Robson liderando el equipo de transmisión junto a Ian Darke y Rob Palmer en las tareas de juego por juego.

A partir de octubre, Disney+ también se convertirá en el hogar europeo para Liga de Campeones Femeninos de la UEFA durante cinco temporadas. Laliga sigue siendo la liga de fútbol internacional más seguida del Reino Unido, impulsada por firmas de alto perfil, incluidos los internacionales de Inglaterra Jude Bellingham y Trent Alexander-Arnold en el Real Madrid.