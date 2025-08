‘My Life With The Walter Boys’ Trailer de la temporada 2: Netflix Teen Drama

Jackie Howard está de vuelta en Colorado en la temporada 2 de Netflix «Mi vida con los chicos de Walter. «

Un triángulo amoroso a fuego lento en la serie Drama Teen, que sigue a un huérfano nacido en la ciudad de Nueva York, interpretado por Nikki Rodríguez, que es acogido por la familia Walter, que consta de 10 niños y una niña. Mientras se adapta a la vida en Colorado, Jackie forja una relación con el tímido y bookish Alex (Ashby Gentry), pero hacia el final de la temporada 1 comparte un beso con su hermano mayor, Cole (Noah Lalonde).

En la temporada 2, Jackie se propone hacer las paces con Alex mientras forma límites con Cole. Pero, según el logline, «encajar no es tan fácil. Alex, que cambió mucho Durante el verano, no está demasiado emocionado por los intentos de Jackie de reconectarse, ya que se centra en el entrenamiento para un evento de rodeo arriesgado (y disfruta de toda la nueva atención que está recibiendo). Mientras tanto, Cole asume un nuevo papel en la escuela, pero cuando eso no llena el vacío dejado por no jugar al fútbol, sus viejas formas vuelven y causan drama. A medida que Jackie gana aceptación en Silver Falls mientras intenta aferrarse a su identidad de Howard, se ve obligada a tomar una decisión que podría destruir todo lo que ha trabajado para reconstruir «.

The series also stars Sarah Rafferty, Marc Blucas, Connor Stanhope, Johnny Link, Corey Fogelmanis, Jaylan Evans, Zoë Soul, Isaac Arellanes, Myles Perez, Alex Quijano, Ashley Tavares, Dean Petriw, Alix West Lefler, Lennix James, Alisha Newton, Ellie O’Brien, Kolton Stewart, Mya Lowe, Gabrielle Jacinto, Jesse Lipscombe, Nathaniel Arcand, Natalie Sharp, Carson MacCormac, Janet Kidder, Riele Downs y Jake Manley.

«My Life With the Walter Boys» está dirigida por la showrunner Melanie Halsall, quien produce ejecutivo junto con Ed Glauser y Becky Hartman Edwards. Sony Pictures Television, Production International e Igeneration Studios producen. La serie se basa en la novela de Wattpad convertida en el libro 2014 de Ali Novak.

Mira el trailer de la temporada 2 a continuación.