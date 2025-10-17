‘My Heart Is an Outlaw’ de Casey Dienel: reseña del álbum

Casey Dienel ha estado en el juego por un minuto: su primer álbum, “Wind-Up Canary” de 2006, fue obra de un prometedor cantautor de 21 años de edad con formación clásica y una base en el pop basado en el piano, pero también con una fuerte vena aventurera. En los años posteriores, han profundizado en trabajos más experimentales, tanto bajo su propio nombre como bajo el (ya retirado) Interior blanco apodo.

Sin embargo, hay poco en su catálogo que presagie el tipo de pop completamente evolucionado al estilo “Tapestry”/Fleetwood Mac de Carole King que se exhibe en su primer álbum en ocho años, “My Heart Is an Outlaw”, que es mucho más accesible y convencional (en el buen sentido) que sus álbumes anteriores.

Las letras del álbum están llenas de temas de cambio, crecimiento y transformación, y Dienel dice en el material de prensa que la pausa les permitió «volver a ser fans otra vez; volví y escuché mis discos favoritos y volví a escribir canciones como lo hacía cuando era niño, solo yo y el piano». Y aunque canciones como la apertura “People Can Change” y la efervescente “Seventeen” tienen un aire pop alegre, su trabajo anterior definitivamente informa este álbum, particularmente en las ambiciosas voces multipista y las melodías ocasionalmente poco convencionales, que son aún más sorprendentes cuando van acompañadas de un acompañamiento de rock de piano relativamente convencional. Sin embargo, en ocasiones también se vuelve oscuro: “Turncoats” comienza solo con su voz sobre un ritmo siniestro antes de que el arreglo se complete, y “Your Girl’s Upstairs” es impulsado por una guitarra eléctrica.

Dienel es un cantante notablemente versátil, y muchas de las voces principales de este álbum están en un rango alto que recuerda a Danielle Haim (no es difícil imaginar que este álbum reciba un gran visto bueno de “RIYL” por parte de los fanáticos de Haim), pero su rango más alto también se ejercita. También hay destellos ocasionales de los álbumes de Sharon Van Etten de principios de 2010, y el productor Adam Schatz (de Landlady, que también trabajó con Japanese Breakfast y Neko Case) ha creado un escenario perfecto para las canciones que evoca las influencias de los 70 sin ser demasiado reverencial.

Pero este es el espectáculo de Dienel hasta el final: los años de experiencia y experimentación han llevado a un álbum bellamente sazonado que es, con diferencia, su trabajo más inmediato y, nos atrevemos a decir, maduro hasta la fecha.