My Chemical Romance anuncia las fechas de la gira ‘Black Parade 2026’

Después de su reciente Tour de «Long Live: The Black Parade», Mi romance químico ha anunciado 17 nuevas fechas en vivo para conmemorar el vigésimo aniversario de su tercer álbum de estudio. La gira «The Black Parade 2026» visitará estadios en América del Norte, el Reino Unido y Europa el próximo año. Los boletos para todas las fechas nuevas salen a la venta el viernes 26 de septiembre a las 12:00 p.m. hora local.

La etapa del Reino Unido y Europa del Parade Black 2026 comienza el 30 de junio en Liverpool y concluye el 18 de julio en Madrid. Con sus dos primeros shows en el estadio Wembley de Londres actualmente en capacidad, la banda ha agregado una tercera noche.

Después de dos fechas de la Ciudad de México con entradas agotadas en febrero, la etapa norteamericana de la gira se reanudará el 9 de agosto en el Citi Field de la ciudad de Nueva York, visitará los principales mercados de todo el país y se envolverá el 24 de octubre con una carrera de tres noches en el Hollywood Bowl de Los Ángeles. Los actos de apertura de la pierna de América del Norte incluyen a Franz Ferdinand, Pierce the Veil, Modest Mouse, Iggy Pop, Sleater-Kinney, The Breeders, Babymetal, Jimmy Eat World y Mars Volta.

La banda también se embarcará en giras previamente anunciadas de Sudamérica y el sudeste asiático, además de encabezar una serie de principales festivales estadounidenses. Las fechas completas aparecen a continuación.

Fechas de la gira de mi romance químico «The Black Parade 2026»

Sudamerica*

22 de enero de 2026 – Bogotá, Colombia – Live Claro

25 de enero de 2026 – Lima, Perú – Estadio Nacional

28 de enero de 2026 – Santiago, Chile – Bicentennial Stadium

29 de enero de 2026 – Santiago, Chile – Bicentennial Stadium

01 de febrero de 2026 – Buenos Aires, Argentina – Estadio de huracán

5 de febrero de 2026 – Sao Paulo, Brasil – Allianz Parque

06 de febrero de 2026 – Sao Paulo, Brasil – Allianz Parque

Sudeste asiático*

18 de abril de 2026 – Incheon, Corea del Sur – Paradise City Culture Park

22 de abril de 2026 – Bangkok, Tailandia – Impact Challenger Hall

25 de abril de 2026 – Bulacan, Filipinas – Filipinas Arena

28 de abril de 2026 – Singapur, Singapur – Estadio interior

30 de abril de 2026 – Kuala Lumpur, Malasia – Estadio Nacional Bukit Jalil

03 de mayo de 2026 – Yakarta, Indonesia – Festival Hammersonic

México*

13 de febrero de 2026 – Ciudad de México, México – GNP SEGUROS ESTADIO

14 de febrero de 2026 – Ciudad de México, México – GNP SEGUROS ESTADIO

Europa

30 de junio de 2026 – Liverpool, Reino Unido – Anfield Stadium

04 de julio de 2026 – Glasgow, Reino Unido – Bellahouston Park

8 de julio de 2026 – Londres, Reino Unido – Estadio Wembley

10 de julio de 2026 – Londres, Reino Unido – Estadio Wembley*

11 de julio de 2026 – Londres, Reino Unido – Estadio Wembley*

15 de julio de 2026 – Florencia, IT – Visarnno Arena

18 de julio de 2026 – Madrid, IS – Iberdrola Music

Estados Unidos

09 de agosto de 2026 – Nueva York, NY – Citi Field – con Franz Ferdinand

13 de agosto de 2026 – Nashville, TN – Nissan Stadium – con Pierce the Veil

18 de agosto de 2026 – Washington, DC – Nationals Park – con ratón modesto

21 de agosto de 2026 – Detroit, MI – Comerica Park – Con Iggy Pop

24 de agosto de 2026 – Minneapolis, MN – Campo de Target – con Skeater -Kinney

27 de agosto de 2026 – Denver, Co – Coors Field – con los criadores

30 de agosto de 2026 – San Diego, CA – Petco Park – con Babymetal

06 de septiembre de 2026 – Phoenix, AZ – Chase Field – con Jimmy Eat World

12 de septiembre de 2026 – San Antonio, TX – Alamodome – con Mars Volta

21 de octubre de 2026 – Los Ángeles, CA – Hollywood Bowl

23 de octubre de 2026 – Los Ángeles, CA – Hollywood Bowl

24 de octubre de 2026 – Los Ángeles, CA – Hollywood Bowl

Apariciones en el festival*

10 de mayo de 2026 – Daytona Beach, FL – Bienvenido a Rockville

14 de mayo de 2026 – Columbus, Oh – Templo Sonic

18 de septiembre de 2026 – Louisville, KY – más fuerte que la vida