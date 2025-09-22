My Chemical Romance anuncia las fechas de la gira ‘Black Parade 2026’

Después de su reciente Tour de «Long Live: The Black Parade», Mi romance químico ha anunciado 17 nuevas fechas en vivo para conmemorar el vigésimo aniversario de su tercer álbum de estudio. La gira «The Black Parade 2026» visitará estadios en América del Norte, el Reino Unido y Europa el próximo año. Los boletos para todas las fechas nuevas salen a la venta el viernes 26 de septiembre a las 12:00 p.m. hora local.
La etapa del Reino Unido y Europa del Parade Black 2026 comienza el 30 de junio en Liverpool y concluye el 18 de julio en Madrid. Con sus dos primeros shows en el estadio Wembley de Londres actualmente en capacidad, la banda ha agregado una tercera noche.
Después de dos fechas de la Ciudad de México con entradas agotadas en febrero, la etapa norteamericana de la gira se reanudará el 9 de agosto en el Citi Field de la ciudad de Nueva York, visitará los principales mercados de todo el país y se envolverá el 24 de octubre con una carrera de tres noches en el Hollywood Bowl de Los Ángeles. Los actos de apertura de la pierna de América del Norte incluyen a Franz Ferdinand, Pierce the Veil, Modest Mouse, Iggy Pop, Sleater-Kinney, The Breeders, Babymetal, Jimmy Eat World y Mars Volta.
La banda también se embarcará en giras previamente anunciadas de Sudamérica y el sudeste asiático, además de encabezar una serie de principales festivales estadounidenses. Las fechas completas aparecen a continuación.
Fechas de la gira de mi romance químico «The Black Parade 2026»
Sudamerica*
22 de enero de 2026 – Bogotá, Colombia – Live Claro
25 de enero de 2026 – Lima, Perú – Estadio Nacional
28 de enero de 2026 – Santiago, Chile – Bicentennial Stadium
29 de enero de 2026 – Santiago, Chile – Bicentennial Stadium
01 de febrero de 2026 – Buenos Aires, Argentina – Estadio de huracán
5 de febrero de 2026 – Sao Paulo, Brasil – Allianz Parque
06 de febrero de 2026 – Sao Paulo, Brasil – Allianz Parque
Sudeste asiático*
18 de abril de 2026 – Incheon, Corea del Sur – Paradise City Culture Park
22 de abril de 2026 – Bangkok, Tailandia – Impact Challenger Hall
25 de abril de 2026 – Bulacan, Filipinas – Filipinas Arena
28 de abril de 2026 – Singapur, Singapur – Estadio interior
30 de abril de 2026 – Kuala Lumpur, Malasia – Estadio Nacional Bukit Jalil
03 de mayo de 2026 – Yakarta, Indonesia – Festival Hammersonic
México*
13 de febrero de 2026 – Ciudad de México, México – GNP SEGUROS ESTADIO
14 de febrero de 2026 – Ciudad de México, México – GNP SEGUROS ESTADIO
Europa
30 de junio de 2026 – Liverpool, Reino Unido – Anfield Stadium
04 de julio de 2026 – Glasgow, Reino Unido – Bellahouston Park
8 de julio de 2026 – Londres, Reino Unido – Estadio Wembley
10 de julio de 2026 – Londres, Reino Unido – Estadio Wembley*
11 de julio de 2026 – Londres, Reino Unido – Estadio Wembley*
15 de julio de 2026 – Florencia, IT – Visarnno Arena
18 de julio de 2026 – Madrid, IS – Iberdrola Music
Estados Unidos
09 de agosto de 2026 – Nueva York, NY – Citi Field – con Franz Ferdinand
13 de agosto de 2026 – Nashville, TN – Nissan Stadium – con Pierce the Veil
18 de agosto de 2026 – Washington, DC – Nationals Park – con ratón modesto
21 de agosto de 2026 – Detroit, MI – Comerica Park – Con Iggy Pop
24 de agosto de 2026 – Minneapolis, MN – Campo de Target – con Skeater -Kinney
27 de agosto de 2026 – Denver, Co – Coors Field – con los criadores
30 de agosto de 2026 – San Diego, CA – Petco Park – con Babymetal
06 de septiembre de 2026 – Phoenix, AZ – Chase Field – con Jimmy Eat World
12 de septiembre de 2026 – San Antonio, TX – Alamodome – con Mars Volta
21 de octubre de 2026 – Los Ángeles, CA – Hollywood Bowl
23 de octubre de 2026 – Los Ángeles, CA – Hollywood Bowl
24 de octubre de 2026 – Los Ángeles, CA – Hollywood Bowl
Apariciones en el festival*
10 de mayo de 2026 – Daytona Beach, FL – Bienvenido a Rockville
14 de mayo de 2026 – Columbus, Oh – Templo Sonic
18 de septiembre de 2026 – Louisville, KY – más fuerte que la vida