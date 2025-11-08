‘My Camera, My Gun’ se lleva el principal premio del Festival de Contenido Creativo de Taiwán

El documental de guerra “Mi Cámara, Mi Arma” fue galardonado con el Premio TAICCA × CNC en la clausura de TCCF Pitching, un evento de presentación de cuatro días que se lleva a cabo durante el Festival de Contenido Creativo de Taiwán (del 4 al 7 de noviembre).

La colaboración Portugal-Japón de Moon Road Media & Films recibió un premio en efectivo de 30.000 dólares de los dos patrocinadores del premio: el organizador del TCCF, la Agencia de Contenidos Creativos de Taiwán (TAICCA) y el Centro nacional del cine y la imagen animada (CNC) de Francia. El premio también proporciona recursos de la industria para apoyar la entrada del proyecto ganador en el mercado europeo.

“Do You Still Love Me” de IPis Innovation surgió como el proyecto más condecorado del concurso con cinco premios. La serie con temática de ruptura obtuvo el premio EBC Original IP Potential de Eastern Broadcasting Co., el premio MyVideo Content Power de Taiwan Mobile, el premio Formosa TV de Formosa Television, el gran premio TVBS Storytelling Impact Grand Award de TVBS Media y el premio udnFunLife IP Potential.

En la categoría de largometrajes, “Adiós mi amor” de Calendar Studios obtuvo dos premios: el Premio CJ ENM HK Global Vision Award y el Premio PHAH Chiayi Story Development (NT$300.000/$9.682) de la Oficina de Asuntos Culturales del Gobierno de la ciudad de Chiayi. “Mother Tongue” de Bridgehead también ganó dos veces, llevándose a casa el premio Taiwan High Speed ​​Rail Beautiful Journey y el Taipei International Film Award (NT$300.000/$9.682) de la Taipei Film Commission.

“Naked in Glendale”, una coproducción entre Seesaw Productions y Q&A Entertainment, obtuvo el premio Gold House Distinction Award y el premio Udine Focus Asia del Festival de Cine del Lejano Oriente de Udine. El premio Gold House Distinction Award incluye una membresía vitalicia gratuita, que ofrece acceso a financiación global, oportunidades de networking y servicios de consultoría profesional.

Otros proyectos ganadores notables incluyeron “Soul Lantern” de D-Day Pictures, que ganó el premio Hami Video Creativity Award (NT$600.000/$19.364) de Chunghwa Telecom, y “Never the Bride”, una coproducción de Fire and Ice Media, Ghost City Films y Volos Films, que obtuvo el premio TCCF MyPick Project Award 2025 (NT$100.000/$3.227) y uno de dos premios Series Mania.

En las categorías del premio ChiLing’s Future Makers Award presentado por la ChiLing Charity Foundation, «¿Qué tan dulce sabe la miel?» de Woooz Pictures y Now Delhi ganó la categoría de documental (NT$500.000/$16.136), “Pivot” de AwesomeWorks Production y sus socios se llevaron el honor de largometraje (NT$500.000/$16.136), y “Titi & Roro” de Brilliant Animation Studios se llevó el premio de animación (NT$500.000/$16.136).

El documental “¿Qué tan dulce sabe la miel?” demostró ser versátil y también ganó el premio Doc Edge del Festival de Cine Doc Edge de Nueva Zelanda. “Up to the Buffalo” de Dream Sequenze obtuvo el Premio al Futuro Sostenible del Ministerio de Medio Ambiente de Taiwán y el Premio Docs by the Sea de In-Docs, que garantiza la participación en Docs by the Sea 2025.

En la categoría Historia, “Rogue Bookstore” de Mirror Fiction ganó el premio TAICCA a la mejor historia (NT$ 300 000/$ 9 682), mientras que otra propiedad de Mirror Fiction, “A Sketch of a Female Serial Killer: Taiwan’s Only Female Death Row Prisoner and the Murders that Shocked a Nation”, se llevó el premio TCCF MyPick Story Award 2025. Mirror Fiction también obtuvo el premio Glory IP por “Promise to Bring You Home”, otorgando al editor tres premios en total.

La sección Pitching de TCCF de este año recibió más de 700 presentaciones de proyectos de 44 países que compitieron por 41 premios con un premio acumulado récord de NT$10,1 millones (USD 326.000). La ceremonia de premios reconoció proyectos en múltiples categorías, incluidas series, largometrajes, documentales y desarrollo de historias, con premios ofrecidos por las principales emisoras, plataformas de transmisión, festivales internacionales y productoras taiwanesas.

LISTA COMPLETA DE GANADORES:

CATEGORÍA DEL PROYECTO:

Premio TAICCA X CNC ($30,000)

“Mi cámara, mi arma” (Moon Road Media & Films)

Premio Hami a la creatividad en vídeo (NT$ 600 000/$ 19 364)

“Soul Lantern” (D-DAY Pictures Co., Ltd.)

Documental del premio ChiLing’s Future Makers Award (NT$ 500 000/$ 16 136)

«¿Qué tan dulce sabe la miel?» (Fotos de Woooz, ahora Delhi)

Premio ChiLing’s Future Makers al largometraje (NT$500.000/$16.136)

“Pivot” (AwesomeWorks Production, Vigo Film, Aniden Film, Graal sa, Electric Sheep)

Animación del premio ChiLing’s Future Makers (NT$ 500 000/$ 16 136)

“Ti & Roro” (Brilliant Animation Studios Ltd.)

Premio Mediacorp

|”Sin alma” (IFA Media)

Premio creativo de viaje conjunto

“Cartas de amor del mañana” (YOOSONN Entertainment Co., Ltd., Blintn, NTT DOCOMO Studio & Live, Inc.)

Premio Futuro Sostenible

“Hasta el Búfalo” (Dream Sequenze Co., Ltd.)

Premio NMEA

“Un banquete para fantasmas hambrientos” (Robot Playground Media, Lumine Studio, Xanthus Animation, Toonz Media Group)

Premio al proyecto MyPick de TCCF 2025 (NT$ 100 000/$ 3227)

“Never the Bride” (Fire and Ice Media, Ghost City Films, Volos Films Ltd.)

CATEGORÍA DE LARGOMETRAJE:

Premio CJ ENM HK a la Visión Global

“Adiós mi amor” (Calendar Studios Co., Ltd.)

Premio THSR Hermoso Viaje

“Lengua materna” (Bridgehead Co., Ltd.)

Premio PHAH Chiayi al desarrollo de historias (NT$ 300 000/$ 9 682)

“Adiós mi amor” (Calendar Studios Co., Ltd.)

Premio Internacional de Cine de Taipei (NT$300.000/$9.682)

“Lengua materna” (Bridgehead Co., Ltd.)

Premio APM Próximo

“One Fine Day” (One Fine Day Production House Sdn. Bhd., Sunshine and Moonlight Ltd.)

Premio Distinción Casa de Oro

“Desnudo en Glendale” (Seesaw Productions, Q&A Entertainment)

Gran Premio de la Asociación Cinematográfica

“Seoul Story” (Cine Milkyway)

Premio Udine Focus Asia

“Desnudo en Glendale” (Seesaw Productions, Q&A Entertainment)

CATEGORÍA DE SERIE:

Premio Blintn Next Hit

“Rescue Life” (Skylimit Pictures Co., Ltd., Mediacorp TV Singapore Pte. Ltd., Keepin Joy Tech Co., Ltd.)

Premio al potencial de propiedad intelectual original de EBC

«¿Todavía me amas?» (IPis Innovation Co., Ltd.)

Premio Primer Banco

«¡Abrazo! Policía» (Golden Edge Studio, CY Films Co., Ltd.)

Premio al poder del contenido de MyVideo

«¿Todavía me amas?» (IPis Innovation Co., Ltd.)

Premio Formosa TV

«¿Todavía me amas?» (IPis Innovation Co., Ltd.)

Gran premio TVBS Storytelling Impact

«¿Todavía me amas?» (IPis Innovation Co., Ltd.)

Premio original de KFA (NT$300.000/$9.682)

“El amor termina en flor” (Studio Lynnchen)

Premio al potencial IP de udnFunLife

«¿Todavía me amas?» (IPis Innovation Co., Ltd.)

Premio al ingenio VideoLand

“Los forajidos” (Golden Edge Studio)

Premios Serie Manía

“Los que maté y los que me mataron” (GrX Studio)

Premios Serie Manía

“Never the Bride” (Fire and Ice Media, Ghost City Films, Volos Films Ltd.)

CATEGORÍA DOCUMENTAL:

Premio CCDF

“LOMÁ” (Tus Películas Hermanas)

Premio Doc Edge

«¿Qué tan dulce sabe la miel?» (Fotos de Woooz, ahora Delhi)

Premio Docs by the Sea

“Hasta el Búfalo” (Dream Sequenze Co., Ltd.)

CATEGORÍA DE HISTORIA:

Premio TAICCA a la mejor historia (NT$300.000/$9.682)

“Librería rebelde” (Mirror Fiction Inc.)

Premio a la historia original del vídeo del viernes (NT$ 300 000/$ 9 682)

“Manténgase despierto antes de la caída” (Asian Culture Publishing Co., Ltd.)

Premio Gloria IP

“Promesa de llevarte a casa” (Mirror Fiction Inc.)

Premio a la excelencia en propiedad intelectual original de buena imagen

“Monsters Only Café” (Grupo Gamania)

Premio GTV a la mejor originalidad (NT$ 100 000/$ 3227)

“Ella lo recuerda todo: el misterio de una tienda de desayunos” (Sun Color Culture Co., Ltd., Millionstar Entertainment Inc.)

Premio a la propiedad intelectual original potencial de Shoei (NT$ 100 000/$ 3227)

“Monsters Only Café” (Grupo Gamania)

Premio SET TV NEXT STAR (NT$100.000/$3.227)

“Mujer policía de la comisaría de Yangmingshan” (KADOKAWA TAIWAN CORPORATION)

Premio TCCF MyPick Story 2025

“Un boceto de una asesina en serie: la única prisionera condenada a muerte de Taiwán y los asesinatos que conmocionaron a una nación” (Mirror Fiction Inc.)