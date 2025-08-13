‘My Brilliant Friend’ obtiene la adaptación turca de OGM Pictures

Las queridas novelas napolitanas de Elena Ferrante se dirigen a Pavo.

Wildside, el apartamento, Fremantle y Fandango se están asociando con OGM Pictures para producir la primera adaptación de formato con guión del drama aclamado internacionalmente «Mi brillante amigo. » La adaptación turca está programada para comenzar la producción a finales de este año.

El ciclo de cuatro novelas de Ferrante, que explora décadas de amistad entre dos mujeres de Nápoles de la década de 1950, se convirtió en una sensación de televisión global cuando HBO y Rai lo llevaron a las pantallas en 2018. La serie concluyó su carrera en noviembre pasado después de cuatro temporadas de elogios críticos generalizados.

La serie original fue creada por Saverio Costanzo y producida por Lorenzo Mieli para el apartamento y Wildside (ambas compañías de Fremantle) y Domenico Procacci para Fandango, en colaboración con Rai Fiction y HBO Entertainment. La historia y los guiones fueron de Ferrante, Francesco Piccolo, Laura Paolucci y Costanzo.

El mercado turco ya conoce bien la propiedad. Fremantle distribuyó el original en más de 170 territorios, con los espectadores turcos accediendo a él a través de Digiturk, Tabii, Turkcell TV+ y Puhu TV.

«Las imágenes OGM tienen un historial comprobado de producir éxitos que resuenan localmente, y estamos encantados de asociarnos con ellas para llevar la exquisita historia de Elena Ferrante a nuevas audiencias», dijo AMAC US, vicepresidente senior de distribución de Medio Oriente, África y Europa del Surg, Internacional en Freemantle. «‘My Brilliant Friend’ se celebra por su apasionante narración de historias, profundidad emocional y personajes icónicos. Es un drama universal y profundamente humano que trasciende las fronteras, y estamos seguros de que esta nueva adaptación capturará los corazones de los espectadores en Türkiye».

El fundador de OGM Pictures, Onur Güvenatam, agregó: “Es un honor y una responsabilidad para nosotros adaptar a ‘My Brilliant Friend’ de Elena Ferrante para el público turco. Esta obra maestra universalmente celebrada es más que una historia, es una profunda exploración de la conexión humana, la amistad y la identidad. El trabajo de Ferrante mientras crea una experiencia que resuena con el público en todo el mundo «.

OGM Pictures ha ganado prominencia desde su lanzamiento en 2019, construyendo una cartera que incluye «Golden Boy», «Inocente», «Roja Red», «Crisálida», «otro yo», «Last Llam a Estambul», «6 de nosotros» y «la caída del rey».