Muzdalifah vive el programa de FIV a la edad de 46 años, la inyección todos los días conduce a un fracaso

VIVA – audiencia figura Muzdalifah Recientemente compartió abiertamente una historia desafiante cuando se sometió a un programa de FIV para conseguir un bebé con su esposo, Fadel islámico.

El proceso tomado a la edad de 46 años exige un sacrificio físico y mental que no sea pequeño, pero desafortunadamente el programa no ha producido resultados.

La ex esposa de la espada de Nassar reveló una serie de procedimientos médicos agotadores y dolorosos. Muzdalifah le dijo en detalle la rutina diaria que tenía que vivir.

En aras de estimular el huevo, se requiere recibir inyecciones de hormonas todos los días en varias partes diferentes del cuerpo, incluso con horarios alternos entre el día y la noche.

«De hecho, se inyectó. Inyecciones, la medicina continúa», explicó Muzdalifah, citando el video de YouTube Richard Lee, lunes 6 de octubre de 2025.

«Por la tarde aquí, la noche aquí. Mañana es más, mañana habrá más», continuó.

No solo inyecciones, el proceso también implica el uso de drogas que deben insertarse a través de la vagina todos los días, acompañado de una sensación de náuseas que debe tener.

«Náuseas. Lo siento, el medicamento para la vagina todos los días, debe estar adentro. No puede ser si no entras», dijo.

La culminación de la lucha es un momento emocional cuando Muzdalifah recordó el fracaso del programa de FIV que había vivido. Sus lágrimas eran imparables cuando el Fadel islámico aludió a la causa del fracaso, que sospechaba porque su esposa experimentó fatiga y presión mental debido a la carga de trabajo.

«Tal vez porque él es un factor de agotamiento, la mente. Debe ser estéril, la mente, tampoco deberíamos estar demasiado cansados», explicó Fadel Islami.

Muzdalifah se limpió las lágrimas mientras expresaba sus sentimientos como una madre perdida.

«Sí, el nombre tiene, qué, se ha casado, también se ha convertido en un bebé, ¿verdad, se ha entrado, ¿verdad? Sí, el sentimiento es definitivamente qué, una madre», dijo lleno de emoción.

Aunque el programa no ha tenido éxito, esta pareja aún muestra la rigidez y el fortalecimiento mutuo. El programa de FIV de Muzdalifah está en el centro de atención como una historia inspiradora sobre la lucha de una mujer incansable para tener descendientes a una edad relativamente madura.