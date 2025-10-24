Muzani valora a Prabowo por mantener la armonía en la región del Sudeste Asiático al asistir a la Cumbre de la ASEAN

Jacarta – El presidente de la Asamblea Consultiva del Pueblo de Indonesia, Ahmad Muzani, evaluó la presencia del presidente Prabowo Subianto en la Cumbre (Cumbre) ASEAN en kuala lumpur, Malasiadel 26 al 28 de octubre puede mantener la armonía entre los países de la región Sudeste Asiático.

Consideró que la región del Sudeste Asiático es una zona que atrae inversiones, paz y unidad entre los países.

«Los líderes gubernamentales velarán por cómo esta región, concretamente el Sudeste Asiático, se convierte en una región atractiva para la inversión, la paz, la amistad y la unidad», dijo Muzani a los periodistas en el centro de Yakarta, el viernes 24 de octubre de 2025.

Muzani enfatizó que la 47ª Cumbre de la ASEAN era importante para mantener la región del Sudeste Asiático pacífica y atractiva para el crecimiento económico.

«Por eso, es importante que haya diálogo entre la ASEAN, pero también entre los países que tienen interés en garantizar que la región siga siendo pacífica, armoniosa y atractiva para el crecimiento económico», dijo.

Anteriormente, el Ministro de Asuntos Exteriores (Menlu) Sugiono declaró que estaba previsto que el presidente Prabowo Subianto asistiera a la 47ª Cumbre de la ASEAN en Kuala Lumpur, Malasia, del 26 al 28 de octubre de 2025.

Presidente Prabowo Subianto Foto : Captura de pantalla de YouTube de la Secretaría Presidencial

Por lo tanto, Sugiono continuó que el presidente Prabowo podría partir de la Base de la Fuerza Aérea de Indonesia (Base Aérea) Halim Perdanakusuma, Yakarta, hacia Malasia el sábado 25 de octubre de 2025.

«Tal vez (el presidente partirá hacia Malasia) antes del 26, tal vez el 25», dijo Sugiono respondiendo a las preguntas de los periodistas cuando se reunió en un lateral del Palacio Merdeka, en Yakarta, el jueves.

En la misma ocasión, Sugiono explicó que en la reunión anual de la ASEAN, el Presidente Prabowo transmitirá sus puntos de vista sobre el fortalecimiento de la posición de la ASEAN.

«Sí, cómo fortalecer la relevancia de la ASEAN, especialmente la relevancia de la ASEAN en medio de una situación como esta», dijo el Ministro de Relaciones Exteriores Sugiono.

En la serie de cumbres de la ASEAN en Kuala Lumpur, está previsto que el Presidente Prabowo esté acompañado por el Ministro de Asuntos Exteriores Sugiono y el Secretario del Gabinete, Teddy Indra Wijaya, y posiblemente también por el Ministro Coordinador de Asuntos Económicos, Airlangga Hartarto.

La serie de la 47ª Cumbre de la ASEAN en Kuala Lumpur, Malasia, incluyó 25 reuniones importantes, entre las que se destacó la agenda estratégica, incluido el uso potencial de la energía nuclear con fines pacíficos, así como la posición de la ASEAN sobre la situación del genocidio en Gaza, Palestina. La Cumbre de la ASEAN de los próximos días también registrará una nueva historia, considerando que los 10 miembros de la ASEAN confirmarán a Timor Leste como miembro de pleno derecho de la ASEAN.