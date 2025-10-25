Muzani sobre la propuesta de Suharto de convertirse en héroe nacional: espere la decisión del presidente

Jacarta – Se han propuesto varios nombres para el título. héroe nacionalincluido el segundo presidente de la República de Indonesia, Suharto. Aunque, en el proceso de concesión del título de héroe nacional hubo pros y contras.

Respecto a este asunto, el Presidente MPRRI Ahmad Muzani dijo que otorgar el título de héroe nacional depende del Presidente de la República de Indonesia Prabowo Subianto. Muzani dijo que su partido respetaría la decisión de Prabowo.

«Estamos esperando la decisión presidencial que será determinada por el presidente de la República de Indonesia, en este caso el presidente Prabowo recibirá el título de Héroe Nacional este año», dijo Muzani a los periodistas, citado el sábado 25 de octubre de 2025.

Según Muzani, el presidente Prabowo debe considerar cuidadosamente quién merece el título de héroe nacional teniendo en cuenta la contribución y el servicio de cada figura a la nación y al estado.

Aparte de eso, cree que Prabowo tomará decisiones basadas en una visión objetiva e integral de las funciones y servicios de los futuros graduados.

«Creo que el presidente tiene consideraciones y puntos de vista maduros de acuerdo con su papel y período de servicio cuando brinda el mejor servicio a la nación y al estado», dijo.

Mientras tanto, respondiendo a los pros y los contras de la inclusión del nombre de Suharto en la lista de nominaciones, Muzani enfatizó que desde la perspectiva del MPR, la cuestión ya estaba resuelta.

«Por parte del MPR, en el último período el interesado fue declarado inocente, es decir que había realizado el proceso según lo estipulado en el TAP del MPR, por lo que esto no debería generar más problemas», enfatizó.

Para su información, el Ministro de Asuntos Sociales (Mensos) Saifullah Yusuf o Gus Ipul ha presentado 40 nombres propuestos para el título de héroe nacional al Ministro de Cultura (Menbud) y presidente del Consejo de Títulos, Marcas de Servicio y Honores (GTK), Fadli Zon.

La entrega se llevó a cabo en la Oficina del Ministerio de Cultura (Kemenbud), en el centro de Yakarta, el martes 21 de octubre de 2025.

Varios de los nombres enumerados en el expediente y que se considera que cumplen con los requisitos incluyen el segundo presidente de la República de Indonesia, Soeharto, el cuarto presidente de la República de Indonesia, Abdurrahman Wahid (Gus Dur), y Marsinah como figura laboral y activista de mujeres de Nganjuk, Java Oriental.