Muzani insta a la policía a investigar a fondo el incidente de colapso de colapso de internado islámico de Al Khoziny

Jacarta – Presidente Mprri, Ahmad Muzani admitió que estaba preocupado por el incidente del colapso del edificio en Al Khoziny de internado islámicoSidoarjo, Java este. Un total de 63 personas murieron como resultado del incidente.

«Lo que sucedió en el Al Khoziny islámico internado en Sidoarjo, creo que fue un incidente muy preocupante. Un incidente que fue muy triste para todos nosotros, que reclamó tantas víctimas», dijo Muzani a los periodistas en la oficina de BPK, Central Yakarta, martes 7 de octubre de 2025.

«Por supuesto, estamos preocupados y profundamente tristes por este incidente», continuó.

Muzani espera que el incidente del colapso del edificio de la boying islámica de Al Khoziny pueda ser una lección para todos los gerentes de educación.

«Los edificios religiosos y no religiosos con estándares de construcción también son muy importantes para la seguridad de los estudiantes, Santri, los estudiantes», dijo.

Además, Muzani espera que las autoridades puedan investigar a fondo el incidente de colapso del edificio de la escuela de internado islámico de Al Khoziny. policía.

«Confiamos en la policía para llevar a cabo investigaciones y investigación «Este evento puede ser una lección importante para los administradores de educación», concluyó Muzani.

Anteriormente se informó que la limpieza de los escombros del edificio de internado islámico de Al Khoziny, Buduran, Sidoarjo Regency, East Java, se completó en las primeras horas del martes 7 de octubre de 2025.

El jefe del Centro de datos de desastres, información y comunicación de BNPB, Abdul Muhari, dijo que el equipo pesado había completado bien su trabajo. Hasta el martes por la mañana, dijo, ya no había ninguna actividad de equipo pesado en la escena.

«Las piezas concretas de edificios y otros escombros que anteriormente se acumularon en el sitio del incidente ahora han sido arrasados ​​al suelo. Todos los oficiales de búsqueda y rescate (SAR) también han confirmado que no se encontraron más muertes. Esta es una señal de que la operación SAR bajo la coordinación de Basarnas se ha completado», dijo Abdul en su declaración escrita.

De toda la serie de operaciones SAR que se han llevado a cabo, se recuperaron 61 cuerpos detrás de los escombros, incluidas siete partes del cuerpo que actualmente todavía están siendo identificadas por la identificación de víctimas de desastre (DVI).

«Gracias a Dios, ahora se ha nivelado y se han encontrado 61 muertes», dijo el Diputado de BNPB para la gestión de emergencias, el mayor general Tni Budi Irawan.