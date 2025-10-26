Muy positivo para la ASEAN y EE.UU.

Kuala Lumpur, VIVA – Presidente de la República de Indonesia, Prabowo Subianto elogió las medidas adoptadas por Estados Unidos para mediar con éxito en un histórico acuerdo de paz entre Tailandia Y Camboyaque se firmó al margen de la Conferencia de Alto Nivel (KTT) ASEAN 47 en el Centro de Convenciones de Kuala Lumpur (KLCC), Malasia, el domingo 26 de octubre de 2025.

Después de asistir a la Cumbre Estados Unidos-ASEAN, Prabowo evaluó que la participación activa de Washington en la región del Sudeste Asiático tuvo un impacto positivo en la estabilidad regional.

«Bien, bien, todo está bien. Apoyamos el compromiso continuo de Estados Unidos con la ASEAN. Ese compromiso es muy positivo para la ASEAN y para los Estados Unidos. También estamos muy contentos de que Estados Unidos haya mediado en el conflicto entre Tailandia y Camboya. Los resultados de esta cumbre son muy positivos», dijo Prabowo.

El primer ministro Datuk Seri Anwar Ibrahim (derecha) y el presidente Prabowo Subianto Foto : ANTARA/HO-BERNAMA/Nazirul Roselan/pri

La declaración de Prabowo se hizo poco después de que el Presidente de los Estados Unidos, Donald Trumpse convirtió en el centro de atención del mundo tras liderar personalmente la firma de un acuerdo de paz entre los dos países vecinos.

El acuerdo, llamado Acuerdos de Paz de Kuala Lumpur, marcó el fin de una larga disputa fronteriza entre Bangkok y Phnom Penh.

En una ceremonia celebrada al margen de la cumbre, el primer ministro de Tailandia, Anutin Charnvirakul, y el primer ministro de Camboya, Hun Manet, firmaron el acuerdo en presencia de Trump, que actúa como principal mediador en el proceso de paz.

«Esto es extraordinario, porque logramos hacer algo que mucha gente decía que era imposible, y probablemente salvamos millones de vidas», dijo Trump en su discurso entre aplausos de los líderes de la ASEAN.

Como parte del acuerdo, Estados Unidos celebrará un «importante acuerdo comercial» con Camboya y un «importante acuerdo sobre minerales» con Tailandia, aunque Trump no ha detallado el contenido de ninguna de las dos cooperaciones.

Anutin luego explicó que el acuerdo minero tenía la forma de un memorando de entendimiento (memorando de entendimiento) que impulsarán cadenas de suministro resilientes y sostenibles en los próximos años.

Además, los Acuerdos de Paz de Kuala Lumpur también incluyen la liberación de 18 prisioneros de guerra de Camboya, así como el despliegue de observadores de varios países del sudeste asiático, incluida Malasia, para garantizar la estabilidad y la implementación del acuerdo en la zona fronteriza.

«En nombre de Estados Unidos, estoy orgulloso de ayudar a resolver este conflicto y construir un futuro para la región donde las naciones libres y soberanas puedan prosperar y prosperar», dijo Trump.

Prabowo evaluó que este logro muestra que la ASEAN, junto con socios estratégicos como Estados Unidos, es capaz de mostrar un liderazgo real en la creación de paz y estabilidad regionales.

Este paso, según sus palabras, también reafirma la importancia de la ASEAN como bloque regional que no sólo es el centro del crecimiento económico, sino también el garante de la seguridad y la armonía en el Sudeste Asiático.

