¡Muy genial! Kris Dayanti participará en el Campeonato Mundial de Wushu en China

VIVA – El mundo del entretenimiento de Indonesia ha vuelto a quedar conmocionado por la noticia procedente de una figura con múltiples talentos. Kris Dayanti. Este legendario cantante y miembro del Consejo Representativo del Pueblo de la República de Indonesia (DPR RI) anunció sorprendentemente su participación en el campeonato. wushu internacional en Emeishan, China.

Esta noticia de repente llamó la atención del público, mostrando un lado diferente de Diva, familiarmente llamada KD, quien aparentemente toma en serio el estudio de este arte marcial chino en medio de su apretada agenda como representante del pueblo y artista. ¡Vamos, desplázate más!

Este emocionante anuncio fue hecho directamente por Kris Dayanti a través de su cuenta personal de Instagram. En la carga, KD compartió sus momentos finales de preparación con el equipo nacional de wushu de Indonesia antes de partir hacia China. Este prestigioso campeonato está previsto que se celebre del 14 al 20 de octubre de 2025.

Fortaleciendo su determinación, escribió un mensaje inspirador en el pie de foto.

«Entrenando como competir, hoy llevamos a cabo la simulación de entrenamiento final antes de partir hacia la competencia internacional de wushu en Emeishan China del 14 al 20 de octubre. ¡Ora para que gane Indonesia, jiayou!» escribió en Instagram, citado el lunes 13 de octubre de 2025.

La carga se convirtió inmediatamente en un tema candente en varias plataformas de redes sociales. En la foto que circula, Kris Dayanti luce elegante entre sus compañeros de equipo, vistiendo una chaqueta de atleta con el orgulloso logo de Garuda. La apariencia de la Diva logró combinar su elegancia característica con la asertividad de una deportista profesional.

En detalle, el traje de wushu que llevaba KD debajo de la chaqueta del equipo tampoco pasó desapercibido. La ropa desprende una mezcla armoniosa de matices tradicionales chinos y un toque deportivo moderno. La elección de colores brillantes, como el rosa y el violeta, da una impresión enérgica pero a la vez elegante, como para confirmar que está preparado para competir en el escenario deportivo internacional, no sólo como figura pública.

Las reacciones de los internautas y otros artistas inundaron inmediatamente la columna de comentarios. Muchos expresaron sorpresa y admiración por la dedicación y disciplina de KD en la práctica del wushu. El apoyo y las oraciones continúan fluyendo abundantemente.

«¡Jiayou, hermana! Saludo, hermana, consistente y disciplinada. Realmente genial», dijo un internauta.