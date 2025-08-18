Muy duro, estos son los dientes de una abuela

VIVA – Después de las donas Viral Times Crema mambo Realizó su suerte en el mundo del negocio de plátano frito. El plátano frito de Pinkan Mambo se vende actualmente a un precio promocional de 150 mil. Después de tres días desde el período de promoción realizado por Pinkan Mambo el pasado fin de semana, el precio del plátano se venderá a un precio normal de Rp 200 mil.

Antes de que se vendiera el plátano frito, el esposo de Pinkan Mambo, Arya Khan Había revisado los plátanos fritos hechos por su esposa. ¿Cómo qué? ¡Desplácese aún más para descubrir la revisión del marido de Pinkan Mambo!

En las piezas de video subidas en la cuenta de la mujer Tiktok @Wonder, Arya Khan había tomado uno de los plátanos fritos de la caja. Él mismo se había quejado de que la textura de los plátanos fritos hechos por Pinkan Mambo era bastante difícil.

«Este es el motel (el corte) con esta energía», dijo Arya Khan.

«Nggak así», dijo Face Mambo.

«Oh, no es así», respondió Arya Khan.

Pinkan Mambo le pidió a su esposo que mordiera inmediatamente el plátano frito que hizo para poder sentir la sensación de la suavidad del plátano frito. Pero nuevamente, Arya Khan mencionó que el plátano era difícil, incluso si las abuelas comieran el plátano frito, sus dientes podrían salirse.

«Solo muerde, más tarde será suave en él como el cielo», dijo Pinkan Mambo.

«Esta realeza rota es los dientes de su abuela», dijo Arya Khan.

Pinkan luego le pidió a Arya Khan que no mordiera el plátano frito al final que estaba sosteniendo. Esto hace que Arya Khan sea curioso si cada esquina del plátano tiene una textura diferente.

«No muerdas eso», dijo Pinkan Mambo.

«Oh, ¿hay uno suave?» Dijo Arya Khan.

Al encontrar a su esposo arreglando su mercancía de plátano, Pinkan Mambo explicó que la venta de plátano frito era muy suave. Aquellos que lo comen sentirán la suavidad de la ternura de los plátanos fritos que hicieron.

«Esto es suave, no seas así (en el potencial), la sensación debe ser mordida. Más tarde sientes la sensación como un bebé muy suave», dijo.

Pero nuevamente, Arya Khan se burló de los plátanos hechos por Pinkan Mambo, que vendería.

«Hmmm se siente como entrar en un hospital mental. Realmente, no está jugando, eres realmente bueno cocinando», dijo.

«Este es un sabor de banana del cielo», dijo Pinkan Mambo.

Al mismo tiempo, resulta que la caja que contiene plátanos fritos que venden Pinkan Mambo para el probador cayó al piso. Al encontrar el incidente, Arya Khan dijo que el incidente podría ser una buena señal para su esposa.

«Está bien volver a tomarlo, solo comino, solo exhibir», dijo Pinkan Mambo.

«Este es un candidato exitoso, más que esta dona. Esta es una señal», dijo Arya Khan.

De repente, la carga se inundó inmediatamente con comentarios de los usuarios de las redes sociales. No pocos de los que aprecian a Arya Khan.

«En realidad, su esposo quiere salvarnos todo, pero no puede», comentó los internautas.

«Los primeros enemigos de su esposo», dijeron los internautas.

«Sanasan su esposo», dijo otro.

«En el pasado pensé que el lak era más bien, ahora resulta que resulta», comentó los internautas.