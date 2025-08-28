Muy caro, alquiler en el cielo?

Yakarta, Viva – Presidente de KSPI a la vez partido laborista, Dijo Iqbal criticar las donaciones Subsidio en el hogar para Miembro de DPR RI vale la IDR 50 millones cada mes.

Dicha tarifa, la asignación de la casa dada es muy excesiva. Porque, si se acumula en un año, los miembros del DPR obtienen RP600 millones para la residencia.

La crítica fue transmitida por Said en una manifestación a la que asistieron miles de trabajadores frente al edificio DPR/MPR RI, Senayan, Central Yakarta, jueves 28 de agosto de 2025.

«La asignación de vivienda es solo IDR 50 millones, 12 meses al año, IDR 600 millones. Alquiler ¿Dónde está IDR 600 millones? En el cielo? Muy costoso», dijo, dijo que fue recibido por miles de trabajadores.

Dicho afirmó estar triste por estas condiciones. Lo comparó con los trabajadores que tuvieron que salir a las calles para exigir un aumento en los salarios.

«El DPR solo plantea la asignación tan pronto como lo es, eleva su salario tan pronto como él, con más baile. Donde su conciencia, que lastimó a las personas, lastimó a los trabajadores», dijo.

Previamente informó, el vicepresidente del Parlamento indonesio, Sufmi Dasco Ahmad Enderezando la asignación en casa de los miembros del DPR que cosechan polémicas.

Dijo que el fondo de asignación de la Casa por valor de Rp50 millones por mes no se administró durante cinco años completos. Más bien, solo dado por un año.

«Que la asignación de vivienda fue cuando los miembros del DPR fueron inaugurados en octubre de 2024

Dasco explicó que los fondos solo se entregaron desde octubre de 2024 hasta octubre de 2025. Después de eso, los miembros del DPR ya no reciben subsidios mensuales de la casa.