«Muy buena oportunidad», dice Vincent D’Onofrio

Vincent d’Onofrio puede interpretar al villano en Marvel «Daredevil: Nacido de nuevo«Pero en la vida real, está haciendo el trabajo de Hero para los fanáticos del programa.
Esta semana, los observadores recogieron un comentario callejero «Daredevil» Star Charlie Cox hecho en julio Durante un panel en Galaxycon, cuando el actor llamó a la próxima segunda temporada de «Born Again», debido a Premiere en Disney+ en marzo de 2026, la «temporada final» de la serie.
Cuando se le preguntó sobre su disfraz favorito de Daredevil, Cox mencionó que las fotos establecidas de la temporada 2 de Cox con el nuevo traje totalmente negro de su personaje se han filtrado en línea. «El que acabamos de terminar en la temporada 2 de ‘Born Again’, creo, es mi favorito, por un par de razones», dijo Cox. «Uno, porque es malo, pero también porque cada traje que hemos tenido hasta ahora, de alguna manera, está representado en los cómics».
Continuó: «Pero hay algo que hacemos en esta temporada final que no existe en los cómics. Entonces, es exclusivo de nuestro programa».
Un fanático tomó X el 12 de agosto para compartir el clip y etiquetó a los copreseros de Cox, D’Onofrio, preguntándole si la temporada 2 será la última de el programa.
D’nofrio dicho«Buena oportunidad de que haya un tercero».
Al día siguiente, D’Onofrio siguió a X Con más contextoseñalando que había discutido el estado del programa directamente con Cox «y ambos estamos de acuerdo en que hay una muy buena oportunidad para una tercera temporada».
«Creo que Charlie quiso decir la última temporada que disparamos significando la segunda temporada», dijo. «Sin embargo, usó el término temporada final, por lo que es un poco confuso». En un correoD’Onofrio aclaró que «es demasiado temprano para contar» sobre el futuro del programa. «Pero es muy probable».
Una fuente cercana a la producción confirma a Variedad Eso, si bien «Daredevil: Born Again» no se ha renovado oficialmente, sus posibilidades de una tercera temporada son prometedoras.