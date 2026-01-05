Muy borracho, un hombre trepa desesperadamente las tejas de las casas de los residentes en el sur de Yakarta y los techos se derrumban

Jacarta – La acción imprudente de alguien hombre ebrio se volvió viral en las redes sociales luego de ser grabado subiendo a techo Casa habitante en la zona de Pancoran, en el sur de Yakarta.

Este incidente provocó que los residentes entraran en pánico y pisaran agujeros en los techos de sus casas. Uno de ellos fue publicado en la cuenta de Instagram @infojaksel.id. En la publicación se puede ver a agentes del PPSU y Satpol PP junto con los residentes intentando arrestar al hombre. Sin embargo, el hombre parecía aturdido e intentó huir.

«Satpol PP, PPSU y los residentes locales colaboraron en la búsqueda hasta que finalmente lograron asegurarla», se cita en el relato del lunes 5 de enero de 2026.

Este hombre se volvió viral como autor del robo. Sin embargo, el jefe de policía de Pancoran, el comisario de policía Mansur, lo negó.

«Se sospechaba que los perpetradores eran delincuentes, pero cuando estuvimos a salvo estaban borrachos. Borrachos, como si estuvieran inconscientes, se metieron en la casa de alguien», dijo Mansur.

Se sabe que el hombre es residente de Jagakarsa, en el sur de Yakarta. Mansur agregó que el hombre efectivamente había estado bebiendo con sus amigos antes de la acción imprudente.

«Un amigo lo invitó a quedarse despierto hasta tarde y luego le pidió que bebiera. Así es (subiendo al techo de la casa de un residente) mientras estaba borracho, parecía alguien confundido y asustado», dijo.

Este caso ahora se está resolviendo amistosamente. La familia del hombre acordó compensar los daños causados ​​a la casa por el borracho.

«Sin embargo, se ha llegado a un acuerdo con la familia entre la víctima cuya casa fue dañada y la familia del presunto autor para compensar los daños a la casa», dijo.