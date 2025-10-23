Músicos de Broadway llegan a un acuerdo provisional sobre un nuevo contrato

Las carpas en Broadway permanecerá iluminado después de que el sindicato de músicos anunciara que había llegado a un acuerdo tentativo sobre un nuevo contrato, evitando una huelga que habría afectado gravemente a la industria del teatro. Sin el acuerdo, 23 musicales, incluidos éxitos como “hamilton” y próximos espectáculos como “Chess” con Lea Michele, habrían tenido que suspender sus funciones.

AFM Local 802, que representa a los músicos, dijo que el pacto tentativo con Broadway League y Disney Theatre Production incluye aumentos salariales, así como el compromiso de aumentar las contribuciones al fondo de salud del sindicato. Se fijó una huelga para el jueves, pero el acuerdo se alcanzó poco antes de las 4:30 am.

«Este acuerdo de tres años proporciona aumentos significativos en salarios y beneficios de salud que preservarán el acceso crucial a la atención médica para nuestros músicos y al mismo tiempo mantendrán las sólidas protecciones contractuales que permiten a los músicos construir una carrera estable en Broadway», dijo el presidente de AFM Local 802, Bob Suttmann, en un comunicado.

A principios de este mes, los productores de Broadway evitaron otro cierre potencialmente catastrófico cuando Actors’ Equity llegó a un acuerdo con los productores sobre un nuevo contrato para artistas de teatro. Broadway tuvo una temporada récord entre 2024 y 2025, obteniendo ingresos de 1.900 millones de dólares. Sin embargo, la empresa también ha tenido problemas con los altos costos de producción de programas, ya que producciones de moda como “Sunset Blvd.” y “Gitano”. También existe la preocupación de que los subsidios gubernamentales que ayudaron a los teatros de Broadway a regresar después de un cierre de más de un año hayan expirado y no se renueven.

Las negociaciones sobre un nuevo contrato para los músicos han estado en marcha desde el 31 de agosto, cuando finalizó el acuerdo anterior.