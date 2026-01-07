musicaresLa organización socia de la Academia de la Grabación, centrada en organizaciones benéficas, ha destinado más de 15 millones de dólares en ayuda durante el año pasado a los afectados por el Incendios forestales que se extienden por el sur de California. a principios de 2025, anunció el miércoles. Los incendios comenzaron hace un año, el 7 de enero de 2025, y continuaron hasta el 31 de enero. En total, los incendios destruyeron 16,512 edificios y dejaron más de 525,000 acres quemados. de acuerdo a según las estadísticas compiladas por Cal Fire.

Los eventos afiliados a MusiCares y los premios Grammy recaudaron un total combinado de 24 millones de dólares para la lucha contra incendios, anunciaron las organizaciones en febrero del año pasado.

MusiCares dice que ha ayudado a más de 3200 profesionales de la música y brindado más de 5200 servicios desde el desastre, incluidos servicios de salud y bienestar como terapia dental, oftalmológica y física, junto con asistencia financiera directa y recursos para ayudar a los afectados a gestionar las reclamaciones de seguros y la ayuda de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias. Para obtener más información, consulte la publicación de la organización. sitio web.

Su trabajo continuo en la región incluye ayudar con los costos de alquiler y seguro, cuidar mascotas, brindar recursos de terapia y abuso de sustancias y conectar a las personas con oportunidades de estudios gratuitos.

El 9 de enero de 2025, dos días después de que estallaran los incendios, la Academia de la Grabación, que fundó MusiCares en 1989, y MusiCares anunciaron una ayuda inicial de 1 millón de dólares dirigida a los afectados y que trabajan en la música. El 15 de enero juntos anunciado el lanzamiento de MusiCares Fire Relief, que incluyó $1,500 por hogar en asistencia financiera y tarjetas de comestibles de $500 para satisfacer las necesidades a corto plazo de los afectados. La organización dice que se gastaron 7 millones de dólares inmediatamente después de los incendios.

«La comunidad musical está siendo gravemente afectada, pero nos uniremos como industria para apoyarnos unos a otros», dijo el año pasado el director ejecutivo de Recording Academy y MusiCares, Harvey Mason, Jr., al anunciar el paquete de ayuda inicial de las organizaciones.

Durante el año pasado, MusiCares destinó parte de los $15 millones en fondos a varias organizaciones asociadas, incluidas Direct Relief, California Community Foundation, Pasadena Community Foundation y MusiCares Fire Relief.

En un evento reciente que brinda servicios de salud a los afectados, MusiCares dice que muchos participantes compartieron historias de evacuaciones con solo unos minutos de aviso, lo que obligó a algunos a abandonar sus medios de vida: instrumentos y estudios, algunos de los cuales la organización ha ayudado a reemplazar.

“La recuperación no ocurre según un cronograma fijo”, dijo Theresa Wolters, quien fue nombrada oficialmente directora ejecutiva de MusiCares en agosto pasado. «Seguimos escuchando a personas que han estado en modo de supervivencia durante casi un año, reconstruyendo hogares, haciendo malabarismos con el desplazamiento, tratando de seguir trabajando, y recién ahora pueden concentrarse en su propia salud y estabilidad. Esa necesidad retrasada es una parte muy real de la recuperación ante desastres».