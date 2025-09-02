Musicares aprovecha a Theresa Wolters como directora ejecutiva

Caridad musical Música ha designado Teresa Wolters Como su nuevo director ejecutivo. Wolters, que se ha desempeñado como vicepresidente de salud y servicios humanos de Musicares desde 2022, aporta más de dos décadas de salud global y liderazgo humanitario. Después de intervenir como directora ejecutiva interina en 2025, ahora dirige formalmente a Musicares.

«Theresa encarna el espíritu de Musicares. Se acerca a su trabajo con empatía y claridad, y fortalece cada historia con hechos que muestran por qué nuestro trabajo es importante», dijo Harvey Mason Jr., CEO de la Academia de Grabación y Musicares. «Su liderazgo asegura que los profesionales de la música continúen teniendo acceso a la atención y el apoyo que necesitan, reconociendo que las luchas financieras, las preocupaciones de salud y los desafíos de salud mental a menudo están profundamente conectados».

En Musicares, Wolters ha estado a la vanguardia de abordar la salud, la salud mental, la recuperación de adicciones y las necesidades de servicio humano de los profesionales de la música. Es reconocida por su capacidad para conectar las experiencias vividas de los profesionales de la música con datos que destacan tanto la urgencia de estos desafíos como el impacto de la respuesta de Musicares.

«Todos los días, MusicAres tiene un impacto que cambia la vida y, a menudo, con el impacto de la vida en los profesionales de la música. Durante 35 años, MusicAres ha sido impulsado por la compasión y un enfoque implacable en resolver los grandes desafíos que enfrentan nuestra comunidad. Estoy realmente privilegiado de trabajar junto a un equipo tan destacado de profesionales comprometidos y conocer a Musicares continuamente crecirán continuamente a las necesidades de esos que servimos», dijo Wolters.

+ + Tony Harlow se dejará caer de su posición como CEO de Warner Music UK A finales de octubre.

En una declaración emitida hoy el personal de Warner Music UK obtenido por VariedadHarlow dijo:

«Quiero ser claro, solo estoy haciendo este anuncio ahora después de pensar mucho en nuestro equipo y lo que necesita hacer para que el Reino Unido vízca el mundo nuevamente. Me he dado cuenta de que mi partida crearía nuevas oportunidades y espacio a largo plazo para que nuestro increíble equipo de alta gerencia continúe creciendo como individuos y como líderes».

En un mensaje del CEO de WMG, Robert Kyncl, el CEO de Warner Music Group agradeció a Harlow por sus contribuciones. «El impacto de Tony durante sus 15 años en Warner Music Group ha sido inmenso», dijo. «En tres roles muy diferentes … CEO de Warner Music UK, presidente de WEA y MD de WM Australasia … Ha entregado resultados fantásticos. En todo momento, su pasión por los artistas, la creencia en nuestros equipos y la determinación de innovar han sido el sello distintivo de su enfoque … Tony está anunciando su decisión ahora, cuando ayuda a proporcionar una nueva posibilidad para el equipo de liderazgo talentoso. Ha sido el más importante. Él está presente suplicación por la compañía por mucho tiempo. Compromiso de ver a través de la transición a medida que navegamos por el cambio continuo «.

Kyncl dijo sobre planes futuros, «[WMG President, International] Simon Robson y yo tendremos más para compartir nuestros planes para el Reino Unido esta semana. Pero mientras tanto, en nombre de todos en la compañía, agradezco a Tony por sus extraordinarias contribuciones y le deseo lo mejor «.

+ Vocalista y compositor Emily Ann Roberts ha firmado con Records/Sony Music NashvilleLas etiquetas anunciaron hoy. Su nueva canción y su primer lanzamiento en su nuevo sello Home, «Jack y Jill Daniel’s», se lanzará el 5 de septiembre.

«Dicen que Nashville es una ciudad de 10 años, y eso se sumaría desde que me metí en el negocio de la música en 2015. Si bien este es un logro masivo, sé que esto es solo el comienzo», compartió Roberts. «Estoy emocionado de asociarme con Records/Sony Music Nashville y no puedo esperar para ver todo lo que logramos juntos».

El viaje de Roberts comenzó como un destacado en el equipo de Blake Shelton en «The Voice» con un finalista, un logro notable incluso antes de graduarse de la escuela secundaria. Desde entonces, Roberts ha acumulado casi 75 millones de corrientes globales.

Está representada por Starstruck Entertainment y Uta con Publishing de Jody Williams Songs.