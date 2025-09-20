LEBAK, Viva – Festival Arte Multatuli (FSM) 2025 nuevamente resonó en la Plaza Rangkasbitung, Lebak Regency, Banten, del 19 al 21 de septiembre de 2025.

El festival, que ha sido una agenda anual desde 2018, fue iniciado por un miembro de la Comisión de la Cámara de Representantes X del Distrito Electoral Lebak, Bonnie Triyana, como sala de colaboración cultura así como un medio para revivir los valores humanos arraigados en la historia de Lebac.

Este año, FSM es cada vez más animado con la presencia del músico nacional una vez que Mekel, que parecía impresionante frente a miles de residentes de Rangkasbitung. Una vez que la apariencia es un imán en sí mismo, además de enfatizar que este festival no es solo entretenimiento, sino también un medio de reflexión cultural.

Bonnie Triyana afirmó, FSM 2025 es una forma tangible de su compromiso como representante de las personas para elevar la cultura regional a la etapa nacional.

«Este festival está presente para que las personas estén más familiarizadas y mantengan la cultura de Lebac. No solo ceremonial, sino que también da sentido sobre la importancia de cuidar la identidad, los valores humanos y el espíritu de resistencia a la opresión heredada de la historia», dijo Bonnie al equipo de medios, el sábado 20 de septiembre, 2025.

Según él, Lebak y Rangkasbitung tienen una posición importante en la historia de la humanidad indonesia. El espíritu que nació de la historia de Multatuli hasta ahora es una inspiración para la lucha por la igualdad.

Antes una vez subió al escenario, la atmósfera del festival fue animada por primera vez por la aparición de Buhunna Sora, el grupo musical que presentó los matices de la etnia y la riqueza local de Lebac. El show de apertura fue recibido con entusiasmo por miles de residentes que habían empacado la plaza desde la tarde.

Cuando apareció el turno de una vez, los vítores de la audiencia se hicieron eco de inmediato. Abrió con una canción sinfónica, continuó bajo el Sol y Dealova que hizo que la audiencia se disolviera en nostalgia.

El máximo momento estuvo presente cuando una vez cantó una canción de generación y oh mi país, creada por Guruh Soekarno Putra. En esta canción, colaboró ​​con el coro de la secundaria, estudiantes de secundaria en Rangkasbitung, presentando una armonía magmónica.

Una vez que Mekel afirmó que su presencia en FSM 2025 era puramente como apoyo personal a la cultura en Lebak. Admitió que no había actuado en un gran escenario durante mucho tiempo, sino específicamente presente en Rangkasbitung debido al valor humano que lleva este festival.

«Vine no solo para entretener. Esta noche queremos recordar lo importante que es mantener la cultura. Lebak tiene un valor estratégico que enseña que los humanos deben glorificar a otros humanos. Nadie debe ser oprimido o presionado el uno al otro», dijo una vez a los periodistas antes de subir al escenario.

Según él, el escenario en Rangkasbitung es especial porque une el arte, la historia y el mensaje humanitario.

«La generación más joven debe continuar recordando que este lugar tiene un valor estratégico no solo para Indonesia, sino también para el mundo», agregó.

Una vez también expresó su agradecimiento a Bonnie Triyana, quien constantemente celebró un festival multatuli desde 2018.

«Mas Boni ha sido muy bueno para hacer un festival multatuli. No solo animado, sino también útil y significativo. Soy una apreciación extraordinaria de lo que Mas Boni hizo al mantener y fomentar la cultura en Lebac», dijo.

El festival de arte de Multatuli 2025 no solo muestra música, sino también una variedad de artes escénicas, discusiones y colaboración en generaciones. Bonnie Triyana espera que esta actividad pueda inspirar a los jóvenes a amar más la historia y la cultura locales.

«FSM no es solo un festival, sino un espacio compartido para cuidar la memoria colectiva de la nación», dijo Bonnie.