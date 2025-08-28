Música infantil indonesia en todo el mundo a través del dúo de las hermanas Candy Beats y el primer álbum de Miel Caerol

Bandung, Viva – Industria música Los niños indonesios nuevamente florecieron con la presencia de jóvenes talentos llenos de creatividad. La figura de Miel Caerol, un cantante y un pequeño compositor, es una de las nuevas caras que da un color diferente e inspiración positiva.

No solo, la presencia de Shereen Aaintzane y el dúo The Candy Beats Sisters fortalece aún más los ecosistemas musicales educativos y entretenidos de los niños. No son solo una estrella infantil, sino también el embajador de la bondad que transmite un mensaje positivo a través de letras simples y una melodía alegre. Desplácese para conocer la información completa, ¡vamos!

«Me gusta cantar, crear canciones, bailar, dibujar y hacer cómics», dijo Miel Caerol, en su declaración, citado el jueves 28 de agosto de 2025.

Desde la edad de dos años, Miel se ha enamorado de la música. Sorprendentemente, a la edad de cuatro años, pudo crear canciones espontáneas. Ahora, a través de la sombra de la música de GNP con el presidente de Musikindo, las obras de Miel se pueden disfrutar en varias plataformas digitales.

Algunos sencillos populares Miel incluyen «Tek Kotek», «Eating Ice Cream», «Fruits», «Love Everything» y «Rabbits divertidos». Incluso ha lanzado el primer álbum titulado Mi favorito con ocho canciones de sus propias canciones y canto.

Según la madre de Miel, cada canción nació de la sinceridad, transmitiendo bondad y reflejando el contenido de las mentes de los niños de su edad. La canción favorita de Miel en sí es «Animal Names» y «Make Songs» porque puede transmitirla contando historias.

La dedicación de Miel en su trabajo lo hizo recompensado con una apreciación del Museo de Registro de Indonesia (Muri). Fue oficialmente listado como «El cantante más joven que creó canciones y lanzó el álbum».

El premio fue entregado directamente por Osmar Semesta Susilo, subdirector de Muri. Este reconocimiento confirma la posición de Miel como un nuevo ícono de la música infantil indonesia.

El viaje musical también trae a Miel con Shereen Aaintzane, un joven cantante de una voz dorada. De la colaboración con Miss Tika y Tri Darma, nació el dúo de Candy Beats Sisters.

Este dúo presenta un matiz internacional a través de dos canciones inglesas, «Doo Wop Dance With Me» y «Yummy Yummy Fruits», que ahora está disponible en la plataforma digital y el canal de música de YouTube Kids Music.

Shereen ha lanzado dos canciones alegres con música de GNP: «Turtles» y «Cuwit Cuwit Chicks», creadas por WHL. Estas canciones invitan con éxito a los niños a cantar mientras aprenden a conocer animales de una manera divertida.

«Me siento increíble por ser parte de las hermanas Candy Beats porque estamos llenos de energía y armonía», dijo Sarereen con entusiasmo. También elogió a Miel como «una pequeña estrella con una voz dulce y un corazón puro», dijo Shereen.

El pico de Miel’s Music Journey y el debut de The Candy Beats Sisters estuvo marcado por un concierto «My Favorito» el domingo 24 de agosto de 2025, en el Aryaduta Hotel Ballroom, Bandung.

Este concierto coincidió con el octavo cumpleaños de Miel y se convirtió en el primer momento para las hermanas Candy Beats para interpretar «Doo Wop Dance With Me» y «Yummy Yummy Fruits».

Su apariencia está llena de energía con trajes coloridos típicos de los niños. Muchos padres e hijos están presentes viendo este concierto, lo que demuestra un gran entusiasmo por la música de un niño saludable y de edad.

Stefanus A. Wicaksono, director de música de GNP, enfatizó su compromiso de continuar presentando Canciones para niños calidad. Se espera que la presencia de Miel, Shereen y Candy Beats Sisters puedan llenar el vacío del contenido educativo y auténtico de los niños.

Con el mensaje positivo que llevan, estas estrellas jóvenes no solo entretienen, sino que también educan e inspiran a los niños indonesios.