ParísVIVA – Acción robo sucedió en Museo del Louvre Icono en París, Francia, domingo 19 2025 de octubre. Los ladrones que usaban motosierras despegaron joyería valioso de la colección de Napoleón y su reina en el Museo del Louvre.

Según el periódico El parisino, Los ladrones irrumpieron en el museo y se llevaron nueve piezas de joyería que se encontraban en exposición. «El Museo del Louvre permanecerá cerrado hoy por razones extraordinarias», dijo el museo en el andén X.

Los detalles del incidente siguen siendo incompletos, pero los medios franceses informaron que tres hombres enmascarados irrumpieron en el Louvre poco después de la apertura del museo esta mañana.

Citando AFPUna fuente policial dijo que los ladrones utilizaron scooters equipados con pequeñas motosierras para irrumpir en el museo.

Utilizaron un montacargas para acceder a la Galería Apolo, en el lado del museo del río Sena. Esta ornamentada sala es donde se guardan los restos de las joyas de la corona francesa.

Se llevaron nueve joyas y huyeron en una moto. Mientras tanto, las partes interesadas todavía están calculando la pérdida de las joyas robadas del museo más visitado del mundo.

Las operaciones del museo se cerraron temporalmente el domingo, inmediatamente después de haber sido asaltado por ladrones a las 09:30 y 09:40 hora local.

La ministra de Cultura francesa, Rachida Dati, confirmó que se había producido un robo en el Louvre de París, uno de los museos más famosos del mundo.

«No hay heridos que reportar», escribió Rachida Dati en las redes sociales.

«Estoy en el lugar con el equipo del museo y la policía. La investigación está en curso».