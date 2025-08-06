Museo de la academia anunció la línea de programación de otoño

El Museo de la Academia de películas en Los Ángeles ha anunciado su línea de programas para la temporada de otoño. El próximo catálogo de eventos incluye proyecciones, exhibiciones y apariciones de celebridades que celebran el cine como arte y cultura.

Los aspectos más destacados incluyen la serie de películas «The Cinematic Worlds of Sarah Greenwood y Katie Spencer», que ofrece proyecciones que muestran el célebre trabajo del dúo decorador de diseño de diseñadores de producción homónimo. La serie comienza el 3 de septiembre y se extiende hasta el 28 de noviembre, inspirada en la exposición «Barbie to Anna Karenina: The Cinematic Worlds de Sarah Greenwood y Katie Spencer» que se extiende hasta el 25 de octubre de 2026.

Otra serie es «Born With Cinema: Gaumont at 130», que celebrará el 130 aniversario del estudio francés con proyecciones de su ilustre filmografía. Cada proyección representará una década diferente de la larga y continua historia de Gaumont como el estudio de cine operativo más antiguo del mundo. La serie comienza el 11 de septiembre con una proyección del «Weekend» de Jean-Luc Godard y se extiende hasta el 11 de octubre.

Las proyecciones adicionales incluyen proyecciones del 30 y 50 aniversario de «Toy Story» y «Rocky Horror Picture Show», respectivamente, los días 21 y 23 de septiembre. Habrá 4K proyecciones de restauración de «Skin Mysterious Skin» y «Heat» el 19 y 21 de septiembre, respectivamente, una proyección de clásica de culto «nació en el este» el 20 de septiembre y un 35mm Nitrate Nitrate de «Mejor en el momento». El 14 de septiembre, una proyección de «Jaws» presentará la nueva «Jaws: La exposición» del museo: la exposición más grande de su tipo centrada en el exitoso clásico de Steven Spielberg. La exposición comienza el 26 de septiembre. Los invitados para estas proyecciones incluyen a Pete Docter, Bonnie Arnold, Michael Mann, Tim Curry, Lou Adler, Cheech Martin, Gregg Araki, Joseph Gordon-Levitt y Sean Baker, entre otros.

Otros programas incluyen «Gallery Spotlight: The Terrordome and Afrofuturism con Ngozi Onwurah», «The Man Who Made Creatures: Special Effects Wizard Carlo Rambaldi» Serie de películas «Hollywoodland: Significador Oscar gana» series de películas y numerosas otras proyecciones independientes. El Museo también será el anfitrión del Monster Mash Day el 25 de octubre, incluyendo proyecciones de películas de monstruos, demostraciones de maquillaje de efectos especiales y apariciones del monstruo de Frankenstein y su novia de las clásicas películas de terror universal.

El museo también tendrá un día gratis el 28 de septiembre, donde todas las admisiones generales y proyecciones de matiné son gratuitos. Se alientan las reservas de boletos avanzados, pero la entrada en espera estará disponible por orden de llegada.

Miércoles 6 de agosto

El Academia de Artes y Ciencias y Aces de la Academia Motion se une a ASWF

La Academia de Artes y Ciencias de la Cine de la Academia y la Academy Software Foundation (ASWF) han anunciado que el Sistema de codificación de color de la Academia (ACES), el estándar global para la gestión del color, se une al ASWF, el hogar para desarrolladores de software de código abierto en la película y las industrias más amplias.

«ACES se ha convertido en una parte fundamental de los flujos de trabajo de películas modernos, conformados a través de la colaboración entre la industria entre cientos de cineastas, tecnólogos y científicos de color», dijo Annie Chang, vicepresidente de tecnologías creativas de NBCUniversal, que se desempeña como gobernador de la academia, la presidenta del Consejo de Ciencia y Tecnología de la Academia y el Proyecto de Ases Copicapias. «Unirse a la Academy Software Foundation garantizará que ACES continúe evolucionando en un entorno abierto y colaborativo, beneficiando a los cineastas y creadores de contenido en todo el mundo».

«La Academy Software Foundation se creó para garantizar que tengamos una comunidad de código abierto saludable y vibrante que pueda mantener y hacer crecer los proyectos en los que se basa la industria cinematográfica», dijo David Morin, director ejecutivo de la Academy Software Foundation. «En los últimos siete años, hemos visto un aumento dramático en la participación del desarrollador, la colaboración entre la industria y la adopción comunitaria de proyectos de la Fundación de Software de la Academia. ACES es un proyecto crítico para nuestra industria, y tenemos el honor de proporcionar un hogar donde continuará prosperando y creciendo».

Como proyecto de la Fundación de Software de la Academia, el desarrollo de ACES será guiado por un comité directivo técnico que estará compuesto por miembros de larga data del liderazgo de ACES. La Academia de Artes y Ciencias de Cine de Motion continuará participando activamente en el desarrollo de ACE.

La Alianza de Directores de Mujeres anuncia Mentores de Directores Rising Fellowship

La Alianza de Directores de Mujeres (AWD) ha presentado a los mentores para la clase 2025 de su Comunidad Directora Rising.

La clase de mentores de este año incluirá al director ganador del premio de la academia Steve McQueen («Hambre», «12 años un esclavo»), Emmy y el ganador del premio DGA Reed Morano («The Handmaid’s Tale», «Creo que estamos solo ahora»), Nominee Mills («20th Womens», «Mujeres», «Centuros»), BAFTA y DGA Award. Jinete «,» Mulan «), ganadora del premio DGA Amber Sealey (» Fuera de mi mente «,» No Man of God «), la ganadora del premio Spirit Independent, Susan Johnson (» para todos los niños que he amado antes «,» Carrie Pilby «) y el Nominee del Gran Jurado del Festival de Cine de Sundance, el nominador Ericta Tremlay (» Reservation Dogs «,» Dark Winds «.». «.». «.». «.». «.».

«Nos sentimos honrados de dar la bienvenida a un grupo de directores tan consumado como mentores de la Beca del Director Rising 2025», dijo Kylie Eaton, directora ejecutiva interina de AWD. «Hacer que estas luminarias guíen a nuestros compañeros es un poderoso voto de confianza en la cohorte de 2025, y un testimonio de la misión de AWD de crear acceso significativo a la industria e impulso profesional a largo plazo para las mujeres y las directores de género».

El Director Rising de AWD Fellowship apoya de cinco a siete directores cada año con un programa curado de tutoría, educación, acceso a la industria y la producción de una prueba de concepto para una película narrativa original. El programa 2025 incluirá una detección exclusiva de la industria, destacando el trabajo de los compañeros para agentes, ejecutivos y productores.

Lunes 4 de agosto

Goldcrest Post agrega nuevos coloristas y VP senior al equipo de acabado

La principal compañía de postproducción Goldcrest Post ha agregado a tres nuevos miembros senior a su creciente equipo de acabado de imágenes. Los nuevos empleados son los coloristas senior Andrew Geary y Anthony Raffaele y el vicepresidente senior J. Eric Camp.

Geary llega a Goldcrest de la Compañía 3, donde trabajó en una publicación en una serie como «The Righteus Gemstones» de HBO y «The Staircase», «Tires» de Netflix y «Harlem» de Amazon Prime. También trabajó en las películas «Relay» e «Imaginary». En Goldcrest, servirá como director de color principal y director creativo.

El currículum de Raffaele incluye roles de postproducción en Harbor y Deluxe y trabajar en títulos como «See» de Apple TV+, «Life and Beth» de Hulu y «Guerrero» de HBO Max.

Finalmente, Camp se une a Goldcrest de su papel anterior como vicepresidente de la compañía rival de postproducción Light Iron. Antes de ingresar al lado comercial de la postproducción, trabajó en el set como un DIT. Como vicepresidente senior en Goldcrest, supervisará las operaciones de imágenes, el desarrollo de negocios y las soluciones de clientes.

El director gerente de Goldcrest, Domenic ROM, comenta que las nuevas contrataciones marcan «un momento decisivo para Goldcrest», y agrega que «Drew, Anthony y Eric comparten un compromiso con el trabajo de alta gama y las relaciones profundas en toda la industria. Su adición lleva nuestras capacidades de acabado de imágenes al siguiente nivel».

Martes 5 de agosto

5 y 2 Studios se asocia con Slingshot Productions En una película animada, ‘David’

5 y 2 Studios, la compañía de producción de Dallas Jenkins y el estudio detrás de «The Eleged», se ha asociado con Slingshot Productions para lanzar la película bíblica animada, «David».

Basado en la historia de David versus Goliat y lo que viene después del héroe titular, «David» es una película animada de aventura musical dirigida por Phil Cunningham y Brent Bawes. La historia se desarrolló en Slingshot y la animación se realizó en Sunrise Animation Studios. Phil Wickham proporciona la voz de David y la película es producida por Rita Mbanga, Steve Pegram y Tim Keller.

«David» es la primera función de Singshot, y 5 y 2 Studios se une para supervisar todos los acuerdos de distribución y licencia global para la película. 5 y 2 también se encargará de comercializar la película con el objetivo de asegurar un distribuidor teatral. Ambas compañías luchan por que «David» alcance la distribución mundial en 2025.

Jenkins comenta: «No esperaba amar esta película tanto como yo, y cuando mi esposa leyó el guión y no tenía notas, sabía que estábamos en algo». Agrega: «Hemos encontrado un gran narrador bíblico en Phil (Cunningham), y estoy seguro de que este es el primero de los múltiples proyectos que haremos juntos».

Lunes 4 de agosto

Kevin Costner recibirá el Premio Eva Monley en el 12 ° Premios LGMI anuales

El actor Kevin Costner será honrado con el Premio EVA Monley de la Ubication Managers Guild International (Lmgi) en el 12th Gala anual de premios LMGI. La gala tendrá lugar el 23 de agosto en la etapa Broad de Eli y Edythe.

Con actuaciones en proyectos como «Dances With Wolves», «The Bodyguard», «Field of Dreams», «Yellowstone» y, más recientemente, «Horizon: An American Saga», Costner ha sido reconocido con varios elogios, incluidos dos premios de la Academia, tres premios Golden Globe y un premio Emmy de primetima.

«Kevin Costner ha entendido durante mucho tiempo que las ubicaciones son más que paisajes: son herramientas de narración de cuentos que dan forma al lenguaje emocional y visual de una película. Su compromiso con la autenticidad y su profundo respeto por el oficio lo convierten en un receptor perfecto del premio Eva Monley. Nos sentimos honrados de celebrar su legado y sus contribuciones continuas al arte de la realización de películas», anunció John Rakich, presidenta de LMGI.

El Premio Eva Monley se otorga a una persona que ha hecho una contribución extraordinaria al arte y la artesanía de la película a través de su compromiso con el uso de ubicaciones reales. Los destinatarios anteriores incluyen a Martin Scorsese, Steven Spielberg, Wes Anderson y Danny Boyle por su trabajo y utilización de disparos en el lugar.

Gerente de ubicación Ilt Jones También recibirá el Premio al Logro Lifetime de este año por su trabajo en éxitos de taquilla como «The Dark Knight Rises», «Inception» y «Iron Man 3.»

Los premios LGMI se presentarán en las siguientes categorías: cine contemporáneo, película de época, televisión contemporánea, televisión de época, antología de televisión/mow/series limitadas, comerciales y comisiones cinematográficas. Los elogios honorarios para la gala incluyen los premios Humanitarios, Lifetime Achievement, Trailblazer y Eva Monley.