Museo Británico para prestar al siglo XVI ‘Vrindavani Vastra’ a Assam

El Museo Británico de Londres acordó prestar el textil de seda del siglo XVI, «Vrindavani Vastra», creado por Vaishnav Saint Srimanta Sankardeva, a Asalto Para exhibir en 2027, el sábado dijo el sábado el Ministro Principal Himanta Biswa Sarma.
«Hemos estado tratando de llevar este textil a Assam durante mucho tiempo para que la gente pueda verlo. Ahora, el Museo Británico ha acordado prestarlo para exhibir, pero con ciertas condiciones», dijo Sarma. «Requieren que establezcamos un museo que cumpla con los estándares ambientales y de seguridad para su exhibición de 18 meses en el estado».
Vrindavani Vastra fue creado bajo la guía de Srimanta Sankardeva, que representa escenas de la vida del Señor Krishna, a pedido del rey Koch Nara Narayan y también tiene una parte de un poema escrito por él. La exhibición, adquirida en 1904 del Tíbet por el Museo Británico, tiene un metro de nueve años y medio de largo y está formado por varias piezas de cortinas de seda y originalmente presentó 15 piezas separadas que luego se reunieron.
18
meses para los cuales se mostrará
Esta historia ha sido obtenida de una alimentación sindicada de terceros, agencias. El medio día no acepta responsabilidad ni responsabilidad por su confiabilidad, confiabilidad, confiabilidad y datos del texto. Mid-Day Management/Mid-Day.com se reserva el derecho único de alterar, eliminar o eliminar (sin previo aviso) el contenido a su absoluta discreción por cualquier motivo