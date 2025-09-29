Musala Ponpes Sidoarjo se derrumbó, 79 fue evacuado pero 1 persona fue asesinada por un escombro

SidoarjoVIVA – Hasta el lunes por la noche, la policía registró 79 víctima evacuado con éxito relacionado con el edificio Musala Dos pisos en el dormitorio de Putra Pondok Pesantren al Khoziny Buduran, Sidoarjo Regency, que colapsó.

Pero la triste noticia se produjo porque, según los informes, una persona fue asesinada por un escombros. El jefe de las relaciones públicas de la Policía Regional de Java Oriental, el Comisionado de Policía Jules Abraham Abast, explicó que las víctimas fueron trasladadas a dos hospitales diferentes.

«Obtuvimos información en Hajar Hospital, de 45 años, una de las víctimas morir El mundo y el proceso de administración y retorno se llevan a cabo actualmente «, dijo el martes 30 de septiembre de 2025.

Jefe de Relaciones Públicas de la Policía Regional de Java Oriental Kombes Pol Jules Abraham Abast (Doc: Especial) Foto : Viva.co.id/foe Peace Simbolon

En la escena, el equipo conjunto de la Policía Nacional, Basarnas, hasta que los voluntarios continuaron luchando por hacer Evacuación. Con equipo pesado e iluminación de emergencia, peinaron las ruinas del edificio colapsado de Musala.

«No podemos desear, por supuesto, debemos tener datos con seguridad que el equipo todavía está trabajando evacuando. Somos iguales con otros colegas, Basarnas evacuará juntos», dijo.