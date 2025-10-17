Murthys tiene ideas erróneas sobre la encuesta de Karnataka: CM Siddaramaiah







karnataka El ministro principal, Siddaramaiah, dijo el viernes que el fundador de Infosys, NR Narayana Murthy, y el autor Sudha Murty tienen «algunos conceptos erróneos» sobre la encuesta social y educativa que se lleva a cabo en el estado.

«Existe la idea de que se trata de una encuesta para castas atrasadas», dijo Siddaramaiah a los periodistas.

«No es una encuesta de clases atrasadas. Que escriban lo que quieran. La gente debe entender de qué se trata esta encuesta. ¿Qué puedo hacer si no pueden entender?» dijo.

Las declaraciones del primer ministro se produjeron después de que los Murthy se negaran a participar en la encuesta, señalando en la pro forma que no pertenecen a comunidades atrasadas.

«¿Infosys (fundador) debería referirse a ‘Brihaspati’ (inteligente)? ​​Hemos dicho 20 veces que no es una encuesta de clases atrasadas sino una encuesta para todos», Siddaramaiah dicho.

Dijo que el gobierno había lanzado programas de asistencia social como Shakti, que ofrece viajes gratuitos en autobús a mujeres en autobuses gubernamentales que no son de lujo, y Gruha Lakshmi, que proporciona 2.000 rupias al mes a mujeres cabeza de familia de sectores económicamente más débiles.

«¿No se benefician del programa Shakti las mujeres de castas superiores y las que están por encima del umbral de pobreza? ¿No se encuentran las personas de castas superiores entre los beneficiarios de Gruha Lakshmi?» preguntó.

El primer ministro dice que, a pesar de las repetidas aclaraciones de los ministros, todavía existen ideas erróneas sobre el ejercicio. «Ahora el Centro también está elaborando un censo de castas. ¿Qué respuesta darán ellos (Murthys) entonces? Siento que tienen información equivocada», afirmó.

«Lo dejo muy, muy claro: esta no es una encuesta sobre clases atrasadas, sino una encuesta socioeconómica y educativa de siete millones de personas de Karnataka», afirmó.

Sobre las especulaciones sobre un posible cambio de liderazgo en el estado, denominado «November Kranti», Siddaramaiah dijo: «No es un Kranti. ¿Qué es Kranti? Kranti es una revolución. El cambio no es una revolución».

También dijo que el problema sigue surgiendo sin razón y simplemente debería ignorarse.

Aclarando la reciente decisión del gabinete que prohíbe actividades en tierras del gobierno y en escuelas gubernamentales y universidades, ampliamente descrito como una medida contra los programas RSS, Siddaramaiah dijo: «No se trata sólo del RSS. Cualquier organización que realice actividades sin permiso del gobierno no está permitida. En realidad, esta regla fue introducida por el BJP bajo el gobierno del Ministro Principal Jagadish Shettar».

Sobre las próximas elecciones de Bihar, Siddaramaiah expresó su confianza en que el bloque INDIA tendría un buen desempeño. «La gente quiere un cambio. La marcha de Rahul Gandhi recibió una respuesta abrumadora. Hay muchas posibilidades de que ganemos», dijo, añadiendo que asistiría a la campaña si fuera invitado.

