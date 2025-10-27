Murray Bartlett se une a ‘All the Sinners Bleed’ en Netflix

Murray BartlettEl actor ganador de un Emmy, mejor conocido por interpretar al desquiciado gerente de hotel en la temporada 1 de “The White Lotus”, ha encontrado su próximo proyecto: la adaptación de Netflix de “Todos los pecadores sangran.”

La serie limitada basada en la novela de SA Cosby cuenta con un elenco que incluye a Ṣọpẹ́ Dìrísù, John Douglas Thompson, Nicole Beharie, Daniel Ezra y Andrea Cortes. Sigue a un sheriff negro en una pequeña ciudad del Cinturón Bíblico que, atormentado por la prematura muerte de su madre religiosa, persigue a un asesino en serie que se ha aprovechado de su comunidad en el nombre de Dios.

Bartlett ha sido elegido como Scott Cunningham, el presidente de la junta de supervisores de la ciudad.

La serie de televisión “All the Sinners Bleed” proviene de Joe Robert Cole, quien se desempeña como escritor, showrunner, productor ejecutivo y director de algunos episodios. Higher Ground Productions, Amblin Television y Cosby también son productores ejecutivos.

Bartlett es un actor australiano que protagonizó la telenovela «Neighbours» al principio de su carrera antes de mudarse a los Estados Unidos y conseguir papeles como invitado en series como «Sex and the City». Protagonizó la serie de HBO «Looking» antes de estallar en «The White Lotus», que le valió el premio Emmy, así como un premio Critics Choice y un premio AACTA.

Después de su destacado papel en la comedia dramática navideña de HBO, Bartlett tuvo un papel memorable en la serie post-apocalíptica «The Last of Us» junto a Nick Offerman. Recibió otra nominación al Emmy por interpretar a Frank en el episodio «Long, Long Time» y también consiguió una nominación al Emmy por su papel en «Welcome to Chippendales» de Hulu.

La fecha límite dio la noticia.