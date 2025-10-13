Murieron después de completar sus funciones, las familias de los oficiales del Hajj de 2025 reciben una compensación de 42 millones de IDR

Jacarta – El Viceministro de Religión (Wamenag), el padre Muhammad Syafi’i, entregó simbólicamente la indemnización del seguro de defunción a la familia del fallecido Budi Iskandar Pulungan, uno de peregrinaje 1446 H/2025 d.C. que murió después de cumplir con sus deberes en Tierra Santa.

La compensación fue entregada en la sede del Ministerio de Religión de Indonesia (Kemenag), Yakarta, el lunes (13/10/2025), y recibida directamente por Rosmala, la esposa del fallecido, acompañada de su hija, Syifa. El valor de la compensación de 42 millones de IDR es el resultado de la cooperación entre el Ministerio de Asuntos Religiosos y BPJS Empleo como una forma de protección social para los oficiales del Hajj.

El viceministro de Asuntos Religiosos, el padre Syafi’i, entregó una indemnización a las familias de los oficiales fallecidos del Hajj de 2025

En sus declaraciones, informadas por el Ministerio de Religión, el Viceministro de Religión Romo expresó su profundo respeto y condolencias por la muerte de Budi Iskandar Pulungan.

«Soy testigo vivo de los oficiales del Hajj que desempeñan sus deberes con un corazón sincero», dijo.

Recordó cómo los oficiales del Hajj trabajaron duro en medio de grandes desafíos durante la temporada del Hajj.

«Incluso cuando llegué, vi a los oficiales en un estado ruinoso, cansado y demacrado, porque estaban al frente del Hajj que estaba experimentando un shock en el sistema en ese momento. Gracias a Dios, los oficiales trabajaron muy bien. Entre ellos estaba el Sr. Budi Iskandar», dijo Romo.

Mientras tanto, Rosmala, la esposa del fallecido, no pudo contener su emoción ante la atención brindada por el Ministerio de Religión y Empleo BPJS a su familia.

«Mi familia y yo queremos agradecerles por esta extraordinaria recepción, algo que nunca antes habíamos imaginado», dijo con los ojos llorosos.

Dijo que el fallecido murió poco después de regresar de Tierra Santa. «Él (el difunto) murió después de regresar de servir a los invitados de Dios, cumpliendo nobles responsabilidades. Y el evento celebrado hoy es un fortalecimiento para nosotros como familia. Este es también un gran entretenimiento y lección para nuestros hijos para que puedan mantener el buen nombre de su padre e imitar sus buenas obras», continuó.

El Director de Bina Haji, Mustain Ahmad, en su informe afirmó que Budi Iskandar Pulungan fue asignado al Sector 5 del Área de Trabajo de La Meca con especial responsabilidad de atender a los peregrinos ancianos y discapacitados. «Murió el 18 de julio de 2025, o 14 días después de llegar a Indonesia, después de cumplir con sus funciones», informó.