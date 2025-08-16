Muri Record creado en Titan Run 2025

VIVA – Evento en ejecución Titan Run 2025 hizo oficialmente historia. El evento que tuvo lugar en ICE BSD, sábado 16 de agosto de 2025, recibió un premio del Museo Mundial de Record Indonesia (Muri) como la primera competencia en el país que presentó a Durian para los participantes.

Este evento asistió alrededor de 6,000 corredorDividido en tres categorías: 17.8 kilómetros, 10 kilómetros y 5 kilómetros. El número de participantes este año aumentó en comparación con la edición anterior.

El subdirector de Muri, Osmar Susilo, calificó el logro de Titan Run como un nuevo avance en el mundo de la carrera.

«Hoy Titan Run ha recibido Rekor Muri Como primer evento en ejecución con presentación de Durian. Así que este es el primero en Indonesia y esto es algo extraordinario para un evento en ejecución «, dijo Osmar.

También apreció a los organizadores que se consideraron exitosos en presentar una atmósfera positiva.

«Este evento es muy positivo se puede ver anteriormente que el evento es muy estéril y también el aire es fresco, por lo que podemos estar saludables en la carrera», dijo.

Los participantes aumentaron bruscamente

El presidente comisionado de Pt Titan Infra Sejahtera, Suryo Suwignjo, enfatizó que hubo un aumento significativo en el número de participantes.

«Lo que distingue del año pasado, este año hay más participantes. El año pasado los participantes fueron alrededor de 5,000 personas, y este año alrededor de 6,000 personas. El año pasado nos vimos obligados a limitar a los participantes porque la ubicación no era posible, pero este año la ubicación fue mayor para que nos permitamos atender a más participantes», dijo Suryo.

Según él, el gran premio en forma de un automóvil BYD M6 también es una atracción especial.

«El principal diferenciador este año en la puerta del Premio, proporcionamos BYD M6 que el año pasado no existió. Esa podría ser una de las atracciones que son lo suficientemente atractivas para los amigos de los corredores», agregó.

Fue recibido con entusiasmo

Director de PT Servo Lintas Raya, Victor B. Tanuadji, agradecido de que el evento fuera sin problemas.

«Estoy agradecido y gracias también a los colegas de BSD, especialmente después de hablar con ellos, pueden asegurar la ubicación en el hielo porque el lugar es más amplio para que podamos registrar a más personas. Por lo tanto, los números aumentan 1,000 o más personas del año pasado, estamos muy contentos de tener éxito y animado», dijo Victor.

Mientras tanto, Ailiy, director del proyecto de Titan Run 2025, aseguró que este evento continuaría celebrando cada agosto.

«Somos como siempre queremos estar saludables. Por lo tanto, con respecto a los 17, siempre celebramos un evento de Titan Run en agosto. Todos ellos celebran la independencia indonesia, queremos que la comunidad esté sana y continúe creciendo», dijo Ailiy.

El apoyo también provino de patrocinadores, uno de los cuales era BCA. El director de BCA Corporate Banking, Rudy Susanto, enfatizó la cercanía de la compañía con el evento Titan Run.

«Debido a que Titan es uno de nuestros clientes que es cercano y grande, así que automáticamente estamos bastante cerca del grupo Titan. Personalmente antes de que Titan se convirtiera en un cliente de BCA, me uní al evento. Espero que podamos crecer juntos», dijo Rudy.

Más animado que el año pasado

Vickers Gunawan, Project Lead Titan Run 2025, dijo que este año fue más animado.

«Titan Run este año es más emocionante, los amigos todavía están sobreviviendo y también el número de participantes es más que el año pasado. Esperemos que el próximo año el evento pueda ser mejor que este año», dijo.

En línea con eso, los invitados a los invitados erry Firmansyah también elogiaron el éxito del evento.

«El evento es muy extraordinario y exitoso. Hay muchos participantes, la comida también es mucho. Este evento es muy positivo porque mejora la salud pública a través de deportes o carreteras», dijo Erry.

Titan ejecutan resultados 2025

Categoría 17.8 kilómetros

Hombre:

1. Syanturi (0:57:29),

2. Immanuel Hutasoit (0:57:32),

3. Narman (0:58:15)

Mujer:

1. Yanita Sari (1:15:40),

2. Marhaendrassiwi D (1:17:34),

3. Debby Meylia (1:19:54)

Categoría 10 kilómetros

Hombre:

1. Agus Prayogo (0:33:16),

2. Hendrik Nainggolan (0:33:47),

3. Muhammad Ady Saputra (0:34:58)

Mujer:

1. Isania Tarigan (0:39:44),

2. Ena Nabunome (0:42:24),

3. Yvonne Hillery Beti (0:43:24)

Categoría 5 kilómetros

Hombre:

1. Jupianto Sembiring (0:16:38),

2. Arturo Umbu (0:17:29),

3. Muchammad Riza Pahlevi (0:18:44)

Mujer:

1. Agustina Manik (0:18:31),

2. Efrogina Nabunome (0:20:27),

3. Inge Praseteto (0:20:39)