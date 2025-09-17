‘Muppet Show’ set especial en Disney+, Sabrina Carpenter to Guest Star

«El show de Muppet«Está organizando un regreso en Disney+.

Variedad Se ha enterado de que el streamer ha visto un especial de eventos «Muppet Show» que se emitirá en 2026 para coincidir con el 50 aniversario del programa original. En el especial, los Muppets regresarán al Teatro Muppet para producir un programa de variedades. Sabrina Carpenter Will Guest Star.

Según un individuo con conocimiento de la situación, el especial podría servir como piloto de puerta trasera que ayudaría a lanzar una nueva iteración de la serie icónica.

Los veteranos artistas de Muppet Bill Barretta, Dave Goelz, Eric Jacobson, Peter Linz, David Rudman y Matt Vogel realizarán la mayoría de los personajes de Muppet en el especial, apoyado por un equipo de artistas adicionales. Goelz, quien ha actuado con los Muppets durante más de 50 años, fue uno de los artistas en el original «The Muppet Show» y originó a los personajes Gonzo y el Dr. Bunsen Honeydew, entre otros.

Albertina Rizzo servirá como escritora y productora ejecutiva. Alex Timbers dirigirá el episodio y servirá como productor ejecutivo. Carpenter también sirve como productor ejecutivo en esta entrega de variedades. Seth RogenEvan Goldberg, James Weaver y Alex McAtee son productores ejecutivos a través de Point Gray Pictures junto con David Lightbody, Leigh Slaughter y Michael Steinbach del Muppets Studio. Matt Vogel y Eric Jacobson también son productores ejecutivos. 20th Television, Disney Branded Television, Muppets Studio y Point Grey Produce.

La serie original «The Muppet Show», creada por Jim Henson, se dirigió desde 1976-81 y se emitió en más de 100 países y presentó estrellas invitadas notables como Elton John, Johnny Cash, Diana Ross, Debbie Harry, Glady Knight, Liza Minelli, Paul Simon y muchos otros. Se ha mantenido increíblemente popular desde entonces y ayudó a llevar a los Muppets a la principal prominencia.

