Muni Long revela que un doble trasplante de pulmón le salvó la vida

Muni Long se sincera sobre un reciente problema de salud en el que tuvo que someterse a un doble trasplante de pulmón después de que los médicos le dijeran que le quedaba una semana de vida.

El otoño pasado, el cantante de R&B ganador del Grammy estuvo de gira como uno de los actos de apertura de la gira “The Boy Is Mine” de Brandy y Monica, pero se retiró oficialmente después de un ataque de neumonía. La mujer de 37 años le dijo a Good Morning America que los médicos le dijeron que su situación era grave y que necesitaba cirugía para sobrevivir.

“Nunca debí haber hecho esa gira, pero estaban sucediendo tantas cosas en mi vida que tuve que hacerla”, explicó Long, que sufre de lupus, una enfermedad autoinmune. «A mitad de camino, estamos en el noreste, hace mucho frío, y con enfermedades autoinmunes, el frío realmente no es tu amigo. Me enfermé mucho, tuve neumonía, tuve que alejarme por algunas citas. Pero pienso que no es así, tengo que regresar. Regresé y creo que tal vez unas cinco o seis citas después, pensé, esto no es… Ni siquiera podía levantarme de la cama para llamar a la hora de subir al escenario. Y el último show, Apenas lo logré, solo pude tocar dos canciones. Mi equipo y mi familia dijeron: solo necesitas volver a casa y descansar”.

Long dijo que sabía que algo había andado mal desde hacía un tiempo y que estaba tomando medicamentos solo para pasar el día. Después de regresar a casa de la gira de Acción de Gracias, se despertó en el hospital cuando los médicos le dijeron que tenía que someterse a una operación que le salvaría la vida.

“[The doctors] «Todos decían que necesitas un trasplante», dijo. «Yo digo que parece que tienes un momento». ¿Cuánto tiempo me queda de vida? Y van, una semana. Una semana. Y me quedé boquiabierto literalmente. Yo estaba como, ‘Eso es de mala educación’. Pero sólo querían que dijera: «Oye, esto no es una broma, debes tomar una decisión». Puedes ir a un centro de cuidados paliativos o conseguir estos pulmones”.

Ahora, Long dice que le está yendo “fabuloso”, pero que todavía le queda un largo camino por recorrer en lo que respecta a su voz, ya que los médicos advirtieron que podría tardar entre seis meses y un año en volver a desempeñarse. «El ego y la vanidad decían: ¿Qué pasa con mi voz? ¿Qué va a pasar?». ella dijo. «Pero miro a mi hijo y pienso en cuánta vida más me queda por vivir. Y creo que la calidad de vida es lo primero. No puedo cantar si no estoy aquí».

Mire la entrevista de Long a continuación: