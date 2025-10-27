Muñeca Barbie Stevie Nicks Bella Donna: Compra en línea

Si compra un producto o servicio revisado de forma independiente a través de un enlace en nuestro sitio web, Variety puede recibir una comisión de afiliado.

Barbie una vez más se asocia con stevie nicks en su último lanzamiento de muñecas de celebridades. La primera colaboración de la marca de juguetes Mattel con la leyenda del rock fue en 2023, con una muñeca inspirada en el álbum de 1977 de Fleetwood Mac “Ahora, al mismo tiempo que la gira en solitario en curso de Nicks, Barbie ha presentado el Muñeca Stevie Nicks Bella Donna.

Muñeca coleccionista Stevie Nicks Bella Donna

Juntos, Barbie y Nicks rinden homenaje al 43º aniversario de “Bella Donna”, el álbum debut en solitario de la leyenda del rock and roll, capturando el estilo icónico y el espíritu de Nicks. El tributo sirve como un poderoso recordatorio para seguir el ritmo de tu propio tambor, confiar en tu talento único y abrazar tu individualidad con confianza.

«Me siento muy honrado de ser parte del universo Barbie una vez más», dijo Nicks en un comunicado. «Al regresar al escenario y reflexionar sobre el lanzamiento de Bella Donna, mi primer álbum en solitario, recuerdo el coraje que necesité para dar un paso hacia lo desconocido y descubrir mi voz como solista. Mi Stevie Nicks Bella Donna Barbie es más que una muñeca: simboliza mi viaje musical y la fuerza que surge al permanecer fiel a uno mismo. Mi esperanza es que ella inspira a los fanáticos, y especialmente a los jóvenes soñadores, a dar ese salto de fe y creer en su potencial ilimitado”.

Luego de una gira el año pasado y una serie de presentaciones en Norteamérica y Europa, incluido “Saturday Night Live”, el miembro del Salón de la Fama del Rock and Roll está de regreso de gira para una serie de fechas hasta mediados de noviembre. Descubre más sobre ella fechas restantes de la gira de 2025 aquí.

La muñeca, que lleva el icónico vestido blanco y falda en capas como se ve en la portada de “Bella Donna”, ahora es disponible en Walmart por $114.