Mundo de golf enfurecido por la carga comercial de la Copa Ryder el día 1

El Copa Ryder ha comenzado oficialmente, y el Showdown del equipo de EE. UU. Vs. Europa tiene el mundo dividido, pero todos pudieron encontrar un terreno común inmediatamente después de que comenzara el juego.

No mucho después de que Jon Rahm abrió las festividades al golpear su golpe de salida en el primer hoyo en Bethpage Black, los fanáticos del golf sintonizados en la red de EE. UU. Fueron golpeados con un diluvio de comerciales. Foursomes estuvo de barril para la primera sesión del día 1, lo que significa que solo había ocho pelotas de golf en el campo en la cima del juego.

A pesar de eso, la transmisión de la red de EE. UU. Falló los tiros perdidos temprano y (en la mente de muchos) a menudo, lo que lleva a una tierra de quejas de los fanáticos y jugadores de todo el mundo.

Pro Golfers Rip USA Network para la cobertura de la Copa Ryder

Graeme McDowell, un veterano de la Copa Ryder, era apopléctico en cómo pocos disparos se mostraban cuando USA derribó a los espectadores sobre la cabeza con una pesada carga comercial.

«Esta cobertura (USA Network) ya me está volviendo loca», publicó McDowell en X. «Creo que estamos en el quinto descanso comercial. Puede tener que voltear la versión (Sky Sports). ¿Algo mejor?»

McDowell estaba lejos de estar solo. Ni siquiera era el único golfista profesional quejándose. Byeong Hun An también pesó.

«Podríamos estar viendo más comerciales que el golf hoy», tuiteó.

La estrella de PGA Tour y el querido de las redes sociales Michael Kim se hicieron eco de los sentimientos.

Kim tuiteó: «¿Cómo se pierden estos muchos tiros de golf con 8 pelotas de golf en juego»

Ciertamente tampoco estaban solos. Muchos fanáticos del golf, los que esperan este tipo de cobertura, especialmente de las transmisiones de NBC/Universal, no pudieron evitar lamentar la cobertura (o la falta de ella).

No hay ninguna razón por la que no podamos ver cada tiro en la Ryder Cup. ¿Qué estamos haciendo aquí? – Bobby Reagan (@barstoolreags) 26 de septiembre de 2025

El Cobertura de televisión estadounidense Es poco probable que veas mucha mejora a medida que avanza el fin de semana. El viernes Foursomes y la cobertura de cuatro bolas se encuentran en NBC, con las rondas de fin de semana, el juego de equipo el sábado y los singles el domingo, está programada para NBC.