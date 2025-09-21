Munchkin de ‘The Wizard of Oz’ fue 94

Elaine Merk Binder, una de las últimas actores sobrevivientes que interpretó un munchkin en el clásico de 1939 «El mago de Oz«, Ha muerto, según su hija Annette Phillips. Tenía 94 años.

Binder audicionó para «The Wizard of Oz» en 1938 y fue seleccionado como uno de los ocho niños que bailarían y cantaban como parte del conjunto Munchkin.

«Probé para el ‘Mago ​​de Oz’ Munchkins. Para mí fue aterrador. Fue mi primer gran llamado para las niñas de un estudio importante», recordó Binder sobre la experiencia. «Me sentí aliviado cuando Bud le dijo al director de baile: ‘Ella está bien’, no tuve que actuar como lo hicieron los demás. Y me seleccionaron como uno de los ocho que bailarían y cantaban. Más tarde, aprendimos que habían agregado a las niñas a las personas pequeñas porque tenían la impresión errónea de que las personas pequeñas no eran atléticas».

Durante la canción «Come Out, Come Out», Binder se organizó en la segunda casa pequeña en los escalones. Justo antes de entrar en «fuera para ver al mago», Binder puede verse como uno de los ocho bailarines en un pabellón en la parte trasera, con un vestido y un sombrero verde oscuro. Tenía solo ocho años mientras filmaba en el lote de MGM.

La última película de Binder fue «Nothing Sacred» con Carole Lombard y Frederic March. Aunque Paramount luego le ofrecería un contrato cuando era adolescente, ella se negó y fue a estudiar en Occidental College. Se graduó en 1951 y luego completó su maestría en Cal State Los Ángeles en 1953 con títulos en música y educación. Luego estudió informática y teología, y trabajó como consultora informática para USC y First Interstate Bank.

A Binder le sobreviven su hijo, George Christy, su hija, Phillips, y sus seis nietos.