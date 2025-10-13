Mumbai: Se registraron dos grandes incendios en Worli y Kurla en las últimas 12 horas







En un desafortunado incidente, el sábado por la noche se produjo un incendio de nivel 1 en un edificio residencial ubicado en 83, Goolrukh, Khan Abdul Gaffar Khan Marg, Worli Sea Face. Según informaron los funcionarios, el incidente se reportó alrededor de las 8:01 pm y fue atendido prontamente por las autoridades. Cuerpo de Bomberos de Mumbai (MFB).

Según las autoridades, el incendio se limitó al cableado eléctrico, instalaciones, ropa, madera contrachapada, muebles y artículos del hogar dentro de un departamento en el sexto piso del edificio de 11 pisos. Además, el espeso humo provocado por el incendio se extendió por toda la estructura, lo que provocó una respuesta inmediata de los bomberos.

El MFB, actuando con prontitud ante el desafortunado incidente, lo declaró incendio de nivel I a las 8:23 p.m. En medio de la preocupante situación y considerando que se trata de una sociedad residencial, varios funcionarios del Cuerpo de Bomberos de Mumbai acudieron al lugar. El oficial asistente de bomberos de la división (ADFO), un oficial superior de la estación (Sr SO), un oficial de la estación (SO), tres camiones de bomberos, una embarcación contra incendios, tres camiones cisterna jumbo, una plataforma de escalera aérea, una camioneta con aparatos respiratorios y una ambulancia 108 también fueron desplegados en el lugar, por lo que la situación se tomó bajo control.

Después de más de dos horas, el fuego se extinguió con éxito a las 22:35 horas. Los funcionarios presentes en el lugar también aseguraron que no se reportaron heridos en el incidente y que todo estaba bajo control.

Incendio de nivel 2 en Kurla

El Cuerpo de Bomberos de Mumbai (MFB) luchó contra otro incidente de incendio separado en kurla. Si bien el primer incendio se produjo el sábado por la tarde a las 8:30 horas, durante la madrugada del lunes se informó de otro incidente.

Según informó el Departamento de Bomberos de Mumbai, se produjo un incendio de nivel II en CST Road, Kapadia Nagar, cerca de Gurdwara en Kurla (oeste). La intensificación del fuego causó pánico en la localidad antes de que los bomberos se hicieran cargo de la situación. Según la información recibida por los funcionarios, el incidente se reportó alrededor de las 2:42 am del lunes.

El incendio, que inicialmente fue declarado Nivel 1 a las 2:43 am por las autoridades, escaló al Nivel II a las 2:57 am. Según el MFB, el incendio se extendió por un grupo de 15 a 20 galas (talleres) que cubrían un área de aproximadamente 3000 pies cuadrados.

Además, se limitaba a repuestos de automóviles, neumáticos, cableado eléctrico, instalaciones, materiales de desecho y otros artículos almacenados en estructuras parcialmente terrestres y de tierra más uno.

Para contrarrestar este desafortunado y trágico incidente, se lanzó una operación de extinción de incendios con el despliegue de cuatro camiones de bomberos, tres vehículos de bomberos, dos camiones cisterna de agua, diez camiones cisterna jumbo, tres camiones cisterna de agua avanzados y dos vehículos de respuesta rápida, junto con una ambulancia 108 en espera.

Después de una intensa operación por Departamento de Bomberos de Mumbai de BMCla situación quedó totalmente bajo control. A las 5:15 am del lunes, el incendio fue controlado y no se reportaron heridos. Sin embargo, aún no se ha determinado la causa exacta del incendio.





Fuente