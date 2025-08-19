





Con Mumbai y Navi Mumbai Al recibir lluvias extremadamente fuertes en los últimos días, la situación en la ciudad ha sido preocupante. Varias áreas han sido anegadas, y con el transporte suspendido dejando a los viajeros varados, los gurudwaras en toda la ciudad han avanzado para proporcionar refugio, comida y asistencia a aquellos que necesitan necesidades urgentes.

En medio de esta crisis, la Asociación Maharashtra Sikh (MSA) anunció que todos los Gurudwaras en la región permanecerán abiertos las 24 horas para proporcionar refugio, calidez y langar (comida comunitaria) a cualquier persona varada debido a las lluvias.

Las personas que no pueden llegar a sus hogares debido a las calles anegadas y el transporte interrumpido pueden ir a cualquier Gurudwara para obtener alivio en un gesto humanitario extraordinario.

Al dirigirse a esta iniciativa, Bal Malkit Singh, coordinador de la Asociación Maharashtra Sikh (MSA), declaró: «Según las enseñanzas sagradas de nuestros Sahibs Guru, las puertas de Gurudwaras permanecen abiertas las 24×7, sirviendo a toda la humanidad con alimentos (Langar), calor y cuidado en esta hora de necesidad».

Haciendo hincapié en la tradición sij de SEVA (servicio desinteresado), Singh instó a los ciudadanos, particularmente a los varados cerca de las estaciones de ferrocarril y las áreas muy anegadas, a buscar asistencia inmediata en cerca Gurudwaras.





