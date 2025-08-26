Mumbai necesita más espacios de estacionamiento legales







En una reciente represión contra la mafia de estacionamiento en el área de Malwani de Malad, la policía arrestó a un acusado clave, mientras que otro está huyendo. El problema salió a la luz tras el asesinato de un conductor de Ola de 27 años, supuestamente por la mafia. Según las fuentes, el mafia Había convertido todo el camino de la laguna en su feudo personal, aprovechando la tierra del gobierno, convirtiéndola en estacionamientos ilegales y obligando a miles de conductores de autorickshaw, conductores de automóviles y propietarios para que tosan dinero. A cada vehículo se le cobraron R30 diariamente, con secuaces de la mafia que amenazan a los conductores con palizas si se negaban.

Una fuente policial dijo que instalaron cámaras de CCTV para mantener un reloj y garantizar que ningún conductor escapara de su red de extorsión. Durante el investigaciónCuando la policía asaltó un lugar, encontraron que faltaban las imágenes de CCTV y que el presunto acusado había escapado con el disco del disco duro.

Este es un caso extremo con los delincuentes que gobiernan el gallinero en este espacio. Las autoridades también deben tomar nota de tantos esquemas de estacionamiento ilegales o lotes que operan en la ciudad. Hay varios estacionamientos que tienen estos touts no registrados, que se han apropiado de los propietarios de espacios y matones.

Se establecen tasas ad hoc, y no hay absolutamente ninguna lógica de por qué se ha cobrado esta suma. A veces, se da algún tipo de recibo, pero incluso estos pueden no tener ninguna sanción legal.

El punto es que a las personas les resulta difícil discernir lo que es legal o ilegal. Luego también está el hecho de que hay un espacio espacial, desesperación por encontrar un espacio de estacionamiento y la conveniencia y alivio de encontrar un lugar para estacionar. Sin embargo, depende de nuestros líderes eliminar estafadores Ganar dinero/extorsionar a las personas a través de estos lugares de estacionamiento ilegal. Necesitamos una represión y una eliminación completa de esta amenaza.





