Mumbai: Fuga de la tubería de agua reportada cerca de Mantalaya, trabajos de reparación en curso







Un importante fuga de tuberías de agua Se informó cerca de Mantralaya en Madam Cala Road, Churchgate, el viernes por la mañana, según la Corporación Municipal de Brihanmumbai (BMC).

El incidente se informó por primera vez a las autoridades cívicas alrededor de las 11.30 a.m. por un control de barrio, con una actualización oficial emitida a las 12.50 p.m., los funcionarios cívicos confirmaron que una principal de agua de 600 mm había desarrollado una fuga, lo que resultó en daños a un tramo de 40 metros de la carretera.

Después del incidente, el suministro de agua en el área afectada se ha cerrado como medida de precaución. El departamento de obras de agua ha desplegado un equipo en el sitio para llevar a cabo trabajos de reparación de emergencia.

Ingeniero asistente (Water Works) Ankita Dhopate informó que los esfuerzos de restauración están actualmente en progreso.

Se esperan actualizaciones adicionales sobre la finalización del trabajo de reparación y la restauración del suministro de agua del cuerpo cívico.

El fuego estalla en el edificio Goregaon; No se reportaron lesiones

Un incendio estalló en un edificio residencial en Goregaon El miércoles, dijo la Corporación Municipal de Brihanmumbai (BMC).

Según el cuerpo cívico, el incendio se originó en la caja de medidores comunes de un edificio residencial G+5 en el edificio Shalimar, Siddhi Ganesh Society, SV Road, Road No. 04, Goregaon (West).

El incidente fue reportado a las 12:18 pm por la Brigada de Bomberos de Mumbai (MFB). Se declaró un incendio de Nivel I a las 12:25 pm, y los equipos de respuesta a emergencias fueron enviados inmediatamente al sitio.

La operación involucró a MFB de BMC, Policía local, Personal de BMC WardDepartamento de Obras Públicas (PWD), 108 Servicios de Ambulancia y Electricidad Adani. Afortunadamente, no se han reportado lesiones.

Fire en la tienda de alimentos en Thane; Sin víctimas

En otro incidente, estalló un incendio masivo en un restaurante popular en el distrito de Maharashtra Thane el martes por la mañana, dijeron las autoridades, informaron PTI.

No hubo ningún informe de ninguna víctima, dijeron.

El incendio estalló alrededor de las 7 de la mañana en la tienda KGN Biryani ubicada en Lodha Palava en Shilphata Road En el área de Kalyan y se extendió rápidamente, destripando las instalaciones, dijeron los bomberos, informaron PTI.

Los residentes notaron un humo grueso mientras se dirigían al trabajo y dieron una alarma.

El personal del Departamento de Bomberos de Dombivli se apresuró al lugar y logró apagar el incendio en una hora, dijeron los funcionarios, informaron PTI.

El muebles de maderaLos refrigeradores y los materiales de alimentos crudos dentro de la tienda fueron destruidos, dijeron.

El tráfico en la concurrida carretera Shilphata se interrumpió cuando los vehículos fueron desviados, lo que condujo a mermeladas temporales, informó PTI.

Se sospechaba que la causa del incendio era una falla técnica o un cortocircuito, pero se estaba realizando una investigación, dijeron los funcionarios.





