





El ministro de Maharashtra, Shambhuraj Desai, declaró recientemente que pronto se desplegará una fuerza de seguridad turística dedicada en el Puerta de entrada de la India Y Nariman señala para garantizar la seguridad y la gestión de la multitud en estos sitios populares.

El ímpetu para esto provino del despliegue exitoso de una fuerza similar en las estaciones de Mahabaleshwar y Panchgani Hill. Esta fuerza manejó multitudes de manera efectiva durante las temporadas turísticas máximas, dijo el ministro de turismo.

Algunas de las tareas manejaban el control de la multitud durante las horas de turismo pico, asegurando seguridad de los visitantesMantener flujo de tráfico suave, resolver disputas entre los turistas y frenar la conducción de la erupción. Los informes indicaron que los vehículos estaban siendo adquiridos para el equipo.

El personal de seguridad turística siempre es bienvenido, ya que son embajadores de la ciudad o país. Con las redes sociales disponibles en un clic, estas son las personas que crearán impresiones sobre el lugar que visitan.

Dicho esto, uno debe reconocer que una gran parte de los que los visitan Sobo ven son de dentro de la ciudad misma. Cualesquiera que sean los puntos turísticos demográficos de alta densidad, ciertamente pueden beneficiarse del monitoreo.

En Mumbai, donde las carreteras ahogadas son desafiantes, la gestión del tráfico puede abordar el caos en estas carreteras. Lo mismo ocurre con la conducción de erupción peligrosa. Control de multitudes es necesario. Una multitud frenética por el límite en la Megapolis, que puede ser abrumadora, es una invitación al desastre. El control es clave.

Deje que esta fuerza sea bien entrenada, absolutamente clara sobre sus tareas y trabaje en conjunto con otras autoridades, ya que la coordinación significa que todos conocen sus responsabilidades y no hay que pasar el dinero. Con esta iniciativa, deje que el estado pruebe que es la anfitriona con la mayoría.





Fuente