Múltiples fuentes Proyecto Patriots cortando al capitán, titular de varios años

El Patriotas de Nueva Inglaterra realizó una reconstrucción completa y total de la lista durante la temporada baja. Cerca del 50% de los jugadores actuales bajo contrato no estuvieron con el equipo esta vez el año pasado. Varias fuentes temen que esta facturación de la lista pueda resultar en que los Pats se separen con una seguridad inicial de cuatro años, Kyle Dugger.

«Es difícil ignorar dónde se sienta Kyle Dugger en la tabla de profundidad en estos días», escribe los famosos patriotas insder Phil Perry. «Que estaba en el campo para la jugada final el sábado, interceptando un pase pero no bajando rápidamente y casi que el fútbol se despojara para una recuperación de balón suelto que empuja el juego, indica que los Patriots lo ven como poco más que profundidad en este momento. Ha estado rígido en el espacio y no parece el tipo de seguridad que Vrabel está buscando».

Entonces, ¿quién es entonces? ¿Quién es el jugador que Perry predice que destrone el capitán de la temporada pasada, que ha acumulado 190 tacleadas en las últimas dos temporadas?

Por que es Dell Pettus por supuesto.

«Pettus tampoco se ajusta perfectamente a esa descripción, pero estaba alrededor del fútbol en el Juego de la pretemporada No. 2, y ganó experiencia en equipos especiales bajo el coordinador Jeremy Springer la temporada pasada», concluye Perry.

Pettus apareció en los 17 juegos La temporada pasada como agente libre no reclutado. Se le atribuye solo un comienzo en defensa, con una abrumadora mayoría de su año de novato en los equipos especiales donde comenzó con varias unidades.

Se encuentra con cinco pies de once, 200 libras e hizo 28 tacleadas en su año de novato.