Múltiples fuentes Proyecto Patriots cortando al capitán, titular de varios años


El Patriotas de Nueva Inglaterra realizó una reconstrucción completa y total de la lista durante la temporada baja. Cerca del 50% de los jugadores actuales bajo contrato no estuvieron con el equipo esta vez el año pasado. Varias fuentes temen que esta facturación de la lista pueda resultar en que los Pats se separen con una seguridad inicial de cuatro años, Kyle Dugger.

«Es difícil ignorar dónde se sienta Kyle Dugger en la tabla de profundidad en estos días», escribe los famosos patriotas insder Phil Perry. «Que estaba en el campo para la jugada final el sábado, interceptando un pase pero no bajando rápidamente y casi que el fútbol se despojara para una recuperación de balón suelto que empuja el juego, indica que los Patriots lo ven como poco más que profundidad en este momento. Ha estado rígido en el espacio y no parece el tipo de seguridad que Vrabel está buscando».

Entonces, ¿quién es entonces? ¿Quién es el jugador que Perry predice que destrone el capitán de la temporada pasada, que ha acumulado 190 tacleadas en las últimas dos temporadas?

Por que es Dell Pettus por supuesto.

«Pettus tampoco se ajusta perfectamente a esa descripción, pero estaba alrededor del fútbol en el Juego de la pretemporada No. 2, y ganó experiencia en equipos especiales bajo el coordinador Jeremy Springer la temporada pasada», concluye Perry.

Pettus apareció en los 17 juegos La temporada pasada como agente libre no reclutado. Se le atribuye solo un comienzo en defensa, con una abrumadora mayoría de su año de novato en los equipos especiales donde comenzó con varias unidades.

Se encuentra con cinco pies de once, 200 libras e hizo 28 tacleadas en su año de novato.

El centro deportivo también predice el corte de Kyle Dugger

Perry no es el único periodista que no ve un lugar para Kyle Dugger en esta defensa. 98.5 El Alex Barth del centro deportivo también predice que las dos partes se separan antes de que comience la temporada.

«Kyle Dugger se sintió directamente en la burbuja la semana pasada, y el balón suelto cercano al final del juego fue el tipo de juego que podría no haber podido permitirse», Alex Barth escribe. «Ese tipo de error mental es el tipo de cosas que Vrabel y este cuerpo técnico han predicado desde que fueron contratados».

Al igual que Perry, Barth busca a Pettus para llenar potencialmente el vacío dejado por el tacleador líder de 2023.

«Sin embargo, el grupo es un poco delgado sin Dugger, especialmente en términos de seguros de caja», escribe Barth. «Si no hace al equipo, podría abrir la puerta a Dell Pettus, ya sea como una elevación del equipo de práctica o para un lugar en la lista absoluto».

Eliot Wolf dice que todavía hay un papel «para Dugger

Hoy fue la primera práctica desde el juego del equipo el sábado. Dugger fue visto una vez más trabajando con el equipo Scout.

Con solo ocho días hasta que se finalicen los recortes de la lista, se le preguntó al vicepresidente ejecutivo del personal de jugadores Eliot Wolf sobre el futuro de la seguridad.

«Creo que todavía hay un papel» Dijo Wolf. «Se trata de tratar de encontrar la combinación correcta y ganar un papel. La posición de seguridad se basa mucho en la comunicación. Y así, para obtener Craig [Woodson]Quién es un novato con diferentes combinaciones de personas, es algo que estamos viendo también «.



