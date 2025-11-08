Múltiples explosiones sacuden una mezquita en una escuela secundaria de Indonesia y dejan 54 heridos







indonesio Las autoridades dijeron el viernes que identificaron a un joven de 17 años como sospechoso de un ataque que sacudió una mezquita en una escuela secundaria en la capital, Yakarta, hiriendo al menos a 54 personas, en su mayoría estudiantes. Los testigos dijeron a las estaciones de televisión locales que escucharon al menos dos fuertes explosiones alrededor del mediodía, justo cuando el sermón había comenzado en las oraciones del viernes, desde dentro y fuera de la mezquita en SMA 72, una escuela secundaria estatal dentro de un complejo naval en el barrio de Kelapa Gading, al norte de Yakarta.

Los estudiantes y otras personas salieron corriendo presas del pánico mientras el humo gris llenaba la mezquita. La policía dijo que habían recuperado una metralleta de juguete perteneciente al sospechoso y que tenía inscritos lo que parecían ser lemas supremacistas blancos. Sin embargo, descartaron las especulaciones de que las explosiones fueron un ataque terrorista. «El sospechoso es un estudiante de 17 años» que estaba siendo operado, dijo a los periodistas el vicepresidente de la Cámara de Representantes, Sufmi Dasco Ahmad, después de visitar a las víctimas en un hospital. No dio más detalles.

El jefe de la Policía Nacional, Listyo Sigit, dijo que el sospechoso era uno de los dos estudiantes sometidos a cirugía por las heridas provocadas por las explosiones. «Nuestro personal está llevando a cabo actualmente una investigación en profundidad para determinar la identidad del sospechoso y el entorno donde vive, incluida su casa y otras», dijo Sigit en una conferencia de prensa en el palacio presidencial de Yakarta.

Referencias al ataque de Christchurch

Sigit dijo investigadores Todavía estamos recopilando información para determinar un motivo, incluido cómo el sospechoso pudo ensamblar una metralleta de juguete con palabras inscritas que incluyen «14 palabras. Para Agartha» y «Brenton Tarrant: Bienvenido al infierno». «14 palabras» es generalmente una referencia a un eslogan supremacista blanco, mientras que Brenton Tarrant es el autor de un tiroteo masivo en 2019 en una mezquita y un centro islámico en Christchurch, Nueva Zelanda, que mató a 51 personas e hirió a decenas más.

«Descubrimos que el arma era una pistola de juguete con marcas específicas, que también estamos investigando para comprender el motivo, incluyendo cómo la armó y llevó a cabo el ataque», dijo Sigit.

La mayoría de las víctimas sufrieron quemaduras y lesiones por cristales lanzados. El tipo de explosivos utilizados no se supo de inmediato, pero las explosiones se produjeron cerca del altavoz de la mezquita, según el jefe de policía de Yakarta, Asep Edi Suheri. Advirtió contra las especulaciones de que el incidente fue un ataque terrorista antes de que se complete la investigación policial.

La policía confirmó que estaba investigando informes en los medios locales de que el sospechoso era un estudiante de grado 12 que había sido intimidado y quería vengarse llevando a cabo lo que pretendía ser un ataque suicida. «Todavía estamos investigando la posibilidad de que el acoso haya sido un factor que motivó al sospechoso a llevar a cabo el ataque», dijo a los periodistas el viernes por la noche el portavoz de la policía de Yakarta, Budi Hermanto.

«Existen varios obstáculos para obtener información de los testigos, ya que también son víctimas que necesitan tratamiento médico para recuperarse», dijo Hermanto, y agregó que las autoridades están brindando «curación de traumas» a estudiantes y maestros.

Revisó el número de personas heridas a 54 en lugar de 55 como había dicho anteriormente la policía, diciendo que la mayoría de las víctimas estaban cerca del altavoz y sufrían pérdida de audición por las explosiones dentro de la mezquita. Unos 33 estudiantes permanecen hospitalizados en dos hospitales por quemaduras y heridas causadas por fragmentos de explosión. Hermanto dijo que la capital es segura y la seguridad está bajo control, e instó a la gente a no estar ansiosa.

Las familias se reúnen en los hospitales

Los vídeos que circulaban en las redes sociales mostraban a decenas de estudiantes con uniforme escolar corriendo presas del pánico por la cancha de baloncesto de la escuela, algunos tapándose los oídos con las manos, aparentemente para protegerse de las explosiones. Algunos de los heridos fueron trasladados en camillas a los coches que esperaban. Familiares conmocionados se reunieron en los centros establecidos en los hospitales de Yarsi y Cempaka Putih para buscar información sobre sus seres queridos. Los padres dijeron a las estaciones de televisión que sus hijos tenían heridas por golpes en la cabeza, pies y manos con clavos afilados y pedazos de objetos explosivos.

Indonesia, el país de mayoría musulmana más poblado del mundo, fue golpeado por un importante ataque militante en 2002 cuando Al Qaeda realizó atentados con bombas en la isla turística de Bali que mataron a 202 personas, en su mayoría turistas extranjeros. En los años siguientes, ha habido ataques en su mayoría más pequeños y menos mortíferos dirigidos al gobierno, la policía y las fuerzas antiterroristas, así como a aquellos considerados infieles por los grupos militantes.

El ataque del viernes no fue el primer ataque a una mezquita. En 2011, un militante musulmán se hizo estallar en una mezquita de un complejo policial en Cirebon lleno de agentes durante las oraciones del viernes, hiriendo a 30 personas. En diciembre de 2022, un militante musulmán y fabricante de bombas condenado que había salido de prisión el año anterior se hizo estallar en una comisaría de policía de Java Occidental, matando a un oficial e hiriendo a 11 personas. Desde 2023, la nación del Sudeste Asiático vive lo que las autoridades llaman un “fenómeno de ataque cero”. Los expertos en seguridad dicen que el gobierno es responsable de la situación estable.

