Múltiples amenazas de bomba en toda la India desencadenan evacuaciones y alertas de seguridad







El martes se informaron múltiples amenazas de bomba en toda la India, lo que provocó evacuaciones en la estación de tren de Mau y Mysuru tribunal de distrito, mientras que la policía en Kannur, Kerala, incautó 12 artefactos explosivos, lo que provocó alertas de seguridad a nivel nacional.

Pánico en la estación de tren de Mau cuando la amenaza de bomba en Kashi Express resulta ser un engaño

En la estación de tren de Mau, en Uttar Pradesh, estalló el pánico después de que las autoridades recibieran una llamada afirmando que se había colocado una bomba en el Kashi Express (15018 Down) en ruta de Gorakhpur a Bombay. Altos funcionarios de la policía, incluido el Superintendente de Policía (SP), acudieron rápidamente al lugar, informó la agencia de noticias PTI. Una operación conjunta en la que participaron la policía local, la Policía Ferroviaria del Gobierno (GRP) y la Fuerza de Protección Ferroviaria (RPF) evacuó de forma segura a todos los pasajeros y realizó una inspección exhaustiva de cada vagón.

Los equipos de desactivación de bombas inspeccionaron el tren, mientras que el andén número uno y las zonas cercanas fueron acordonadas. Más tarde, las autoridades confirmaron que la amenaza parecía ser un engaño y se estaban realizando esfuerzos para rastrear la fuente de la llamada. El tren reanudó su viaje sólo después de pasar todos los controles de seguridad.

Amenaza de bomba obliga a evacuar el tribunal de distrito de Mysuru

Mientras tanto, en Mysuru, Karnataka, el Tribunal de Distrito recibió una amenaza de bomba por correo electrónico. Funcionarios judiciales, abogados, litigantes y personal judicial fueron evacuados como medida de precaución y los procedimientos judiciales se suspendieron temporalmente, informó PTI. Se desplegó un equipo de desactivación de bombas para realizar una búsqueda detallada del lugar. La policía confirmó que la evacuación preventiva garantizó la seguridad de todos los presentes.

12 artefactos explosivos incautados en el norte de Kerala, la policía inicia una investigación

La policía del norte de Kerala confiscó el miércoles un total de 12 artefactos explosivos de fabricación nacional en dos lugares separados, según informes de PTI.

Se recuperaron ocho explosivos crudos en el terreno de una escuela en Thangal Peedika en Mokeri, bajo la jurisdicción de la comisaría de policía de Panoor. Los artefactos fueron encontrados ocultos debajo de lonas y en el lugar también se recuperó un machete.

En otro incidente, cuatro aceros dispositivos explosivos fueron descubiertos dentro de una bolsa en una parcela desierta en Kannavam.

Las autoridades de todo el país permanecen en alerta máxima después de estos incidentes, enfatizando la vigilancia y la acción rápida para garantizar la seguridad pública.

(Con entradas PTI)





