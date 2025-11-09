Multa para 48 búfalos, 48 ​​​​cerdos más 2.000 millones de IDR

Toraja, EN VIVO – Pandji Pragiwaksono Ahora tiene que afrontar graves consecuencias por su material humorístico, que se considera ofensivo para las costumbres y la cultura Toraja. El comediante y presentador fue sancionado oficialmente por el Tongkonan Adat Sang Torayan (TAST), una institución tradicional que supervisa los valores culturales Toraja.

Lea también: Amenaza de sanciones para Pandji Pragiwaksono tras la habitual broma de Toraja



En la decisión anunciada, el presidente general de TAST, Benyamin Rante All, explicó que las sanciones se impusieron con base en los principios tradicionales de lolo patuan. Según él, las sanciones no son sólo una forma de castigo, sino también un símbolo del restablecimiento del equilibrio espiritual. Desplázate para ver la información completa, ¡vamos!

«Esta ofrenda es un símbolo de restauración del equilibrio entre el mundo humano y el mundo de los espíritus», dijo Benyamin, citado en su cuenta de Instagram. @torajainfo, Domingo 9 de noviembre de 2025.

Lea también: ¡Tu boca, tu tigre! Pandji Pragiwaksono responsable de los informes policiales y las leyes consuetudinarias debido a las bromas sobre Toraja



Según las decisiones habituales, Pandji se vio obligado a entregar 48 búfalos, 48 ​​cerdos y 2.000 millones de IDR en efectivo. Ofrecer ganado se interpreta como una forma de responsabilidad espiritual, mientras que las multas monetarias se dice que son parte de sanciones morales o lolo tau.

«El dinero se utilizará para actividades tradicionales, educación cultural y la restauración de los símbolos tradicionales Toraja que han sido contaminados como resultado de la declaración de Pandji», añadió Benyamin.

Lea también: Criticado por ofender las costumbres Toraja, Pandji Pragiwaksono se disculpa: era un ignorante



Esta sanción habitual se impuso poco después de que el vídeo del chiste de Pandji circulara ampliamente en las redes sociales. En un videoclip del escenario de comedia «Mesakke Bangsaku», Pandji se refirió a las tradiciones funerarias del pueblo Toraja, que, según dijo, cuestan mucho dinero y provocan que la gente caiga en la pobreza.

Esta declaración generó críticas y fue considerada una forma de insulto a las tradiciones y antepasados ​​de Toraja. No sólo fue objeto de sanciones habituales, sino que la Alianza Juvenil Toraja también denunció a Pandji ante la Jefatura de la Policía Nacional por presuntos discursos con matices raciales.

En respuesta a esta polémica, Pandji se disculpó públicamente a través de su cuenta personal de Instagram. Dijo que estaba dispuesto a seguir dos vías de solución jurídica a la vez: el derecho estatal y el derecho consuetudinario.

«Actualmente hay dos procesos legales en curso: el proceso legal estatal, debido a un informe a la policía, y el proceso legal consuetudinario», dijo Pandji.

«Según las conversaciones con la señora Rukka, los asentamientos tradicionales sólo se pueden llevar a cabo en Toraja», continuó.

El humorista de 45 años también confirmó que vendría directamente a Toraja para participar en la tradicional procesión. Admitió que lo sentía y esperaba que el público aceptara sus disculpas.