Muktamar Jelly, PPP Cadre rechaza las cifras externas para ser generales

Yakarta, Viva – Antes del Congreso del Partido de Desarrollo Unido (PPP), la tensión política interna se está calentando cada vez más. Uno de los problemas más cálidos es el surgimiento de figuras de fuera de la fiesta que tiene ambiciones de ganar asientos Presidente.

Uno de kader PPP Arbi Irawan, afirmó que PPP está abierto a cualquiera que quiera unirse y pelear juntos. Sin embargo, dio una nota firme, liderando el PPP debe pasar por un proceso de regeneración, no llegar de repente y luego reclamó el presidente del liderazgo.

«Por favor, salga del PPP. Nunca rechazamos a nadie que quiera unirse. Pero ven como un cuadro, pelean juntos desde el fondo, no quieren ser el presidente general», dijo Arbi en su declaración, el martes 16 de septiembre de 2025.

Esta declaración surgió después de la Declaración de Agus Suparmanto, cuadro del Partido Nacional Awakening (PKB), quien dijo que estaba listo para avanzar como candidato para el Presidente General de PPP.

La declaración provocó una fuerte reacción de los cuadros PPP porque se consideró ofender a la fiesta Marwah, como si PPP careciera de cuadros de calidad para liderar.

Según ARBI, PPP es un grupo de cuadros con una larga historia de la lucha del ulama. Si el liderazgo se deja a la figura instantánea sin una comprensión profunda del partido, entonces la ideología y el legado de la lucha del PPP se verán amenazados con el desvanecimiento.

«PPP no es una fiesta de préstamo. Esta parte está construida a partir de oraciones, lágrimas y sudor de los eruditos. Estamos abiertos a cualquier persona, pero el liderazgo no se puede lograr a través de atajos», dijo.

ARBI agregó, la parte aún necesita regeneración, incluso de nuevas figuras, pero debe pasar por un proceso claro de cuadros.

«Los líderes del PPP deben nacer del útero de la lucha, no venir de repente debido a la popularidad o el poder del capital. Queremos líderes que entiendan los valores del partido», dijo.

También pidió a todos los cuadros que mantengan el PPP Marwah ante el Congreso.

«¡Levántate los cuadros de PPP, no dejes que este partido sea intercambiado! PPP es un legado de académicos para la gente, y deben ser liderados por personas que realmente luchan en él», concluyó.

Simpatizadores de PPP durante la campaña. (Ilustración fotográfica).

Esta vez se predice que la conferencia PPP es una de las más populares en la historia del partido con el Kaaba. Además de la lucha por el presidente del presidente, el Congreso también determinará la dirección de la política del partido que enfrenta la contestación política nacional cada vez más fuerte.

Los observadores políticos evalúan, la actitud firme de los cuadros de PPP hacia figuras externas muestra resistencia al pragmatismo político actual, así como al deseo de mantener la identidad del PPP como un partido ideológico nacido del útero de la lucha islámica.