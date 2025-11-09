





Mukesh Ambani visitó el domingo la ciudad sagrada de Nathdwara, donde tuvo el privilegio divino de asistir al Bhog Aarti Darshan del Señor Shrinathji. el presidente de Industrias de confianza También recibió las bendiciones del Guru Shri Vishal Bawa Saheb.

Durante su visita, anunció el establecimiento de un moderno y bien equipado “Yatri Evam Varishth Seva Sadan” (Centro de servicios para peregrinos y personas mayores) en Nathdwara y también hizo una donación de 15 millones de rupias al templo de Shri Nathdwara.

Las próximas instalaciones contarán con más de 100 habitaciones, que brindarán alojamiento seguro, cómodo y digno para vaisnavas ancianos y devotos visitantes. Según se informó, incluirá una unidad médica abierta las 24 horas, servicios de enfermería y fisioterapia, una sala de satsang y pravachan, y un comedor tradicional diseñado en torno al venerado sistema Thaal-Prasad de la tradición Pushtimarg.

La iniciativa cobró un fuerte impulso bajo la inspiración divina de Vishal Bawa Saheb y con el dedicado apoyo e iniciativa de Anant Ambani. La visión central del proyecto es garantizar que cada devoto que visite Nathdwara Experimenta una atención organizada, compasiva y respetuosa en un entorno que defiende los valores del seva y la devoción.

Se espera que el proyecto, que costará más de 50 millones de rupias, esté terminado en los próximos tres años. En esta auspiciosa ocasión, Mukesh Ambani pidió humildemente a Chiranjeevi Vishal Bawa Saheb que garantizara que la santidad y la dignidad de Pushtimarg siguieran siendo primordiales durante la ejecución del proyecto.

Mukesh Ambani dijo: «Deberíamos estar orgullosos de ser vaisnavas, seguidores del eterno Sanatan Dharma hindú y de la sagrada tradición Acharya».

Vishal Bawa Saheb también elogió la iniciativa visionaria de Shri Anant Ambani, Desaparecidodescribiéndolo como una creación notable, incomparable y admirada mundialmente.

Esta iniciativa se está llevando a cabo en asociación con Tirumala Tirupati Devasthanams (TTD) y con el apoyo incondicional del Gobierno de Andhra Pradesh. La nueva cocina contará con automatización avanzada y la capacidad de preparar y servir más de 200.000 comidas santificadas todos los días, garantizando que a cada devoto se le sirva con amor el nutritivo Anna Prasadam preparado con la mayor devoción, pureza y cuidado.

Asimismo, aseveró que “expresamos nuestro más profundo agradecimiento a TTD y al Gobierno de Andhra Pradesh por su orientación y colaboración. Es nuestro privilegio servir al Señor Venkateswara y ser una pequeña parte de la misión divina de Tirumala: que ningún devoto pase hambre”.

El industrial Mukesh Ambani también visitó el templo Guruvayur Sri Krishna, ubicado en la localidad de Guruvayur, Thrissur, en Kerala. Durante su visita al templo de Guruvayur, Mukesh Ambani donó 5 millones de rupias.





