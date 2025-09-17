





Presidente y Director Gerente de Reliance Industries y Reliance Retail Mukesh Ambani, mientras elogiaba al Primer Ministro con motivo de su 75 cumpleaños, afirmó que Dios ha enviado Primer Ministro Narendra Modi como un ‘Avatar Purush’ para liderar la India.

Según lo informado por la agencia de noticias IANS, Mukesh Ambani extendió los deseos para el «primer ministro más respetado y querido, Narendra Bhai Modi Ji» en nombre de toda la comunidad empresarial de la India, la familia Reliance, así como de la familia Ambani.

Mukesh Ambani, mientras deseaba al Primer Ministro, dijo: «Hoy es un día festivo para 1.45 mil millones de indios. Transmití mis felicitaciones más sinceras al primer ministro Modi Ji», según lo citado por la agencia de noticias IANS.

Ambani agregó además: «No es una coincidencia que el Amrit Mahotsav de Modi Ji llegue en el Amrit Kaal de Bharat. Es mi deseo más profundo que Modi Ji continúe sirviendo a la India cuando la India independiente cumple 100 años. Dios, el propio todopoderoso, ha enviado a Modi Ji como un avar Purush para llevar a nuestra madre a la India en la nación más grande en la Tierra en la Tierra».

El industrial lo llamó su «buena fortuna» haber conocido al primer ministro Modi «de cerca por más de tres décadas».

Mukesh Alphali Luego pasó al primer ministro afirmando aún más que el primer ministro Modi es un líder que está trabajando incansablemente para transformar a India en una superpotencia global.

Además de los deseos, dijo: «Nunca he visto a un líder que trabajó tan incansablemente para un futuro mejor para la India y los indios. Primero transformó a Gujarat en una potencia económica», según lo citado por IANS.

«Ahora está transformando a toda la India en una superpotencia global. Me una a todos mis 145 crore compañeros indios para desear a nuestro primer ministro un feliz cumpleaños y rezando por su buena salud continua. ¡Jai Shri Krishna! ¡Jai Hind!» Mukesh Ambani agregó.

El cumpleaños número 75 del primer ministro Modi se celebra con eventos nacionales y el lanzamiento de programas de salud, bienestar y desarrollo. Se ha convertido en un momento nacional de celebración, marcado por una ola de saludos y homenajes de líderes políticos en todo el país.

Con motivo del cumpleaños número 75 de Modi, los deseos también llegaron para el primer ministro de todo el país.

Las redes sociales están inundadas de deseos para Maneras de PM de personas de todos los ámbitos de la vida. La industria del entretenimiento también virtió sus mejores deseos y admiración por el Primer Ministro en las redes sociales.

(Con insumos de IANS)





